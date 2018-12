Die einzige königliche Residenz in den USA

Die einzige königliche Residenz auf amerikanischem Boden ist der 'Iolani Palace in Honolulu, Hawaii. Gebaut wurde der Palast 1879 für die letzte regierende Monarchin auf der Insel. Heute steht das Gebäude leer, obwohl eine Amerikanerin Anspruch darauf erhebt.

Übernommen Die Annektierung Hawaiis

Ob dieser Anspruch berechtigt ist, darüber scheiden sich die Geister. Bevor Hawaii zum 50. Staat der USA wurde, regierte hier Königin Lili'uokalani über das Königreich Hawaii. Dieses Königreich wurde früh von anderen Monarchien akzeptiert, die royale hawaiianische Familie wurde von Königin Victoria 1887 zum goldenen Jubiläum in die Westminster Abbey eingeladen.

Sehr zum Missfallen der Amerikaner: Ihnen gefiel es überhaupt nicht, dass die Insel, zu der sie gute Beziehungen pflegten, mit anderen Monarchien liebäugelte. Schlussendlich war es aber die hawaiianische Elite, die für den Machtverlust der Königin verantwortlich war.

Ende des 19. Jahrhunderts wollte Königin Lili'uokalani den amerikanischen Einfluss zurückdrängen. Bei einem von den USA und Plantagenbesitzern gestützten Putsch wurde die Königin gestürzt und später zur Unterzeichnung einer Abdankungserklärung gezwungen. Hawaii war künftig unter amerikanischer Herrschaft.

Freiheit Der Kampf für Unabhängigkeit

1895 versuchte eine Gruppe von Royalisten, die Unabhängigkeit Hawaiis zu retten und Königin Lili'uokalani zurück an die Macht zu bringen. Die Rebellion scheiterte, Königin Lili'uokalani und ihre Anhänger wurde wegen Hochverrats inhaftiert.

Die Königin machte einen Deal: Sie dankte formell ab und ihre Anhänger wurden dafür aus dem Gefängnis entlassen. Lili'uokalani erhielt eine Rente und musste den Rest ihres Lebens im Haus ihres Schwiegervaters in Honolulu verbringen. Sie starb an einem Schlaganfall.

Rechtmässig Ist Hawaii besetzt?

Prinzessin Kai'ulani war die Nichte von Königin Lili'uokalani und Thronerbin. Nach dem Ende der hawaiianischen Monarchie setzte sich die junge Frau in Amerika erfolglos für Hawaiis Unabhängigkeit ein. Bis heute gibt es Stimmen, die die Annektierung von Hawaii als nicht rechtmässig bezeichnen – was bedeutet, dass die Nachfahren von Königin Lili'uokalani ein Reich zu regieren hätten.

Williamson Chang, ein Juraprofessor aus Hawaii erklärte den Sachverhalt 2015 dem englischen TV-Sender BBC: «Gemäss internationalem Recht kann ein Land ein anderes Land nur annektieren, wenn beide Parteien einen Vertrag unterschreiben. So wurde Amerika geformt, so kamen Louisiana und Texas dazu. Alles andere, speziell was in Hawaii passiert ist, ist nichts anderes als eine illegale Besetzung.»

Royal Die letzte Prinzessin von Hawaii

Die Multimillionärin Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa gilt als letzte Prinzessin Hawaiis, der Erbauer des 'Iolani Palace war ihr Grossonkel, Prinz Kawananakoa ihr Grossvater. Sie streitet sich mit einer zweiten Prinzessin, Owana Ka'ohelelani Salazar, um den Anspruch auf das Erbe – und einen allfälligen Thron. Owana werden grössere Chancen angerechnet: Abigail ist bereits 91 Jahre alt und streitet gerade mit ihrer Ehefrau um ihr Vermögen.

