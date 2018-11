Dieses Hotel steht zur Hälfte in Frankreich

Im Örtchen La Cure im Kanton Waadt steht eines der kuriosesten Gebäude der Schweiz: Ein Hotel, das eigentlich zwei Hotels ist, je nachdem, von wo man es sieht. Der Eingang des französischen Hôtel Arbez befindet sich in Frankreich, der des Schweizer Hôtel Franco-Suisse auf Schweizer Boden. Die Grenze zwischen beiden Ländern verläuft mitten durch das Gebäude, quer durch den Speisesaal, den Flur und die Küche.

In Frankreich die Zähne putzen, in der Schweiz ins Bett gehen

Das allein sorgt schon für mehrere ausgefallene Details. So ist es möglich, in der Schweiz zu speisen und in Frankreich zu bezahlen. Gäste können sich zudem aussuchen, in welchem Land sie nächtigen wollen. Dass man in den Zimmern 6 und 9 mit den Füssen in Frankreich und mit dem Kopf in der Schweiz schlafen kann, stimmt zwar nicht. In Zimmer 12 können Gäste aber immerhin in der Schweiz schlafen und sich in Frankreich die Zähne putzen – da liegt nämlich das Bad.

Seine seltsame Lage verdankt das Hotel einer Wendung der Geschichte. Ursprünglich gehörte das Gebiet um La Cure vollständig zu Frankreich. Bei einem Handel wurde ein Teil davon an die Schweiz abgetreten. Allen Einwohnern, die zum Inkrafttreten des Vertrags im Jahr 1863 Gebäude auf der Grenzlinie besassen, garantierte der Vertrag die bisherigen Rechte am Grundbesitz. Der Besitzer des Grundstücks, auf dem das Hôtel Franco-Suisse steht, bot alle verfügbaren Arbeitskräfte im Dorf auf, um bis zum Stichtag ein Haus zu bauen.

Ein Paradies für Schmuggler

Der bekannte Schmuggler tat das nicht ganz ohne Hintergedanken. Es gibt unzählige Geschichten im Dorf, in denen zollpflichtige Waren eine der Hauptrollen spielen, auch heute noch. Alexandre Peyron, Nachfahre von Jules-Jean Arbez, der das Hotel 1921 erwarb, berichtete «Le Temps» davon, wie seine Mutter täglich ihre Giesskanne in Frankreich füllte, um damit die Blumen in der Schweiz zu giessen. An jedem zweiten Tag befand sich in der Kanne ausser Wasser noch ein gutes Stück Fleisch. Die Gaststube dürfte an manchen Abenden eine Gesellschaft aus Schmugglern und Spionen beherbergt haben.

Während die Lage des Hotels auf der EU-Aussengrenze heute eher eine Kuriosität ist, war sie zu anderen Zeiten brisant. Während des Zweiten Weltkriegs lag das Hotel nicht nur auf der Grenze zwischen Frankreich und der neutralen Schweiz. Noch dazu verlief die Grenze zwischen der von Deutschland besetzten und der freien französischen Zone vor der Haustür.

Man einigte sich, dass die deutschen Wehrmachtssoldaten das Café als Kantine benutzen, aber nicht in die anderen Stockwerke steigen durften, ohne die Neutralität des Nachbarlandes zu verletzen, denn die Treppen beginnen in Frankreich und enden in der Schweiz. Das war so aussergewöhnlich, dass es angeblich als Inspiration für den Spielfilm «La Grande Vadrouille» (Drei Bruchpiloten in Paris/Die grosse Sause) diente. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Zwei zuständige Baubehörden

Ein gutes Arrangement also, auch für andere Personengruppen. Der damalige Hotelier Max Arbez war nicht nur Mitarbeiter des französischen Geheimdienstes. Er versteckte auch Angehörige der Résistance sowie viele Juden im Hotel und schleuste sie ins jeweils andere Land, wofür er nach seinem Tod ausgezeichnet wurde.

Der jetzige Hotelier Alexandre Peyron hat ein paar weniger gefährliche, deshalb aber nicht weniger ärgerliche Probleme, mit dem Bau- und Steuerrecht zum Beispiel. Wie beispielsweise ist das, wenn der Besitzer das Fleisch für das Abendessen in Frankreich einkauft und in der geteilten Küche zubereitet? Und wird das menu français nun anders besteuert als das Schweizer Menü? Dazu liegt jeder Umbau in der Zuständigkeit von zwei Baubehörden. Mon Dieu. Mit den Steuerbehörden wenigstens hat sich der Hotelier inzwischen geeinigt: Es gilt ein Standardsatz für die Aufteilung der Mehrwertsteuer.