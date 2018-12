Dieses Hotel wurde von einem Tsunami vernichtet

Vor 15 Jahren, am 26. Dezember 2004, erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9,1 auf der Richterskala den Indischen Ozean in der Nähe von Indonesien. Der nachfolgende Tsunami forderte über 227'000 Todesopfer in 14 Ländern. Heute haben sich die meisten betroffenen Gebiete erholt, Häuser und Strassen wurden wieder aufgebaut.

Schmerzliche Erinnerung an eine der grössten Naturkatastrophen

Aber nicht überall: Der 34-jährige Fotograf Colin Hodson besuchte mit seiner Freundin Tilly einen zerstörten Hotelkomplex in Thailand. Das Hotel befand sich kurz vor der Fertigstellung, als es vom Tsunami getroffen wurde. Wegen Streitereien zwischen dem Hotel- und dem Grundstückbesitzer wurde der Bau bis heute nicht fortgesetzt.

Die Ruine wurde den beiden von einem Einheimischen empfohlen, der sie als «tragische Gedenkstätte für eine der grössten Naturkatastrophen der Welt» bezeichnet hatte. Colin und Tilly verbrachten den Nachmittag damit, die marode Hülle des einstigen Luxushotels zu erforschen.

Drehort für Zombiefilm?

«Das Hotel hatte einen interessanten Baustil. Die steinige Klippe, die sich neben dem Gebäude befindet, geht teilweise in die Räume rein. Ich schätze, das Hotel hätte eines von diesen naturverbundenen Luxusresorts werden sollen», sagt Colin gegenüber Medien.

Und Colin erzählt weiter: «Während wir dort waren, haben wir eine Gruppe aus Kalifornien getroffen – die waren auf der Suche nach einem Drehort für einen neuen Paramount-Film, der 2021 erscheinen soll. Angeblich etwas mit Zombies, aber wir dürfen nicht mehr dazu sagen.»