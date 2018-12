Ein Rundgang durch das teuerste Haus der USA

Im Stadtteil Beverly Hills in Los Angeles ist alles ein bisschen teurer. Google gibt den durchschnittlichen Preis eines 3-Sterne-Hotels mit 266 Franken an, für fünf Sterne muss man im Schnitt 560 Franken pro Nacht berappen. Es ist die exklusive Mischung aus noblen Einkaufsstrassen (Rodeo Drive), üppiger Natur (Grünflächen und Palmen überall) und genügend Privatsphäre (vor allem in den Villen, die an jeder Ecke stehen), die wie Lockstoff auf Prominente wirkt.

Umfrage Würden Sie gerne in den Palazzo di Amore einziehen? Nein, danke. Mir ist da alles ein bisschen zu gross.

Ja! Ich stelle mir schon lebhaft vor, was für Partys ich da schmeissen könnte.

Ich muss es mir noch überlegen. Eventuell müsste ich zuerst noch ein paar Möbel kaufen.

Madonna besitzt ein Haus in Beverly Hills, aber auch Walt Disney oder Charlie Chaplin fühlten sich hier wohl. Eine solche Dichte an Prominenz wirkt sich auch auf die Immobilienpreise aus. Der Quadratmeterpreis in Beverly Hills ist mit 16'000 Dollar viermal höher als in durchschnittlichen Quartieren von Los Angeles. Für die Miete geben die Bewohner hier unglaubliche 7500 Dollar pro Monat aus.

Nachbarhäuser sehen aus wie Schuhschachteln

Wer glaubt, dass eine Monatsmiete von rund 7000 Franken viel ist, dem sei gesagt: Da geht noch mehr. Viel mehr. Aktuell ist nämlich der Palazzo di Amore, am obersten Ende von Beverly Hills, zur Miete ausgeschrieben. Mietzins: unglaubliche 373'000 Franken pro Monat. Sucht man die Adresse bei Google Maps, so findet man ein Anwesen, dass alle Häuser in der Nachbarschaft wie Schuhschachteln aussehen lässt. Dabei handelt es sich bei diesen Immobilien ebenfalls um ziemlich fetten Villen.

Doch der Palazzo di Amore würde nicht als teuerstes Mietshaus der Staaten gelten, würde er nicht jegliche Superlative sprengen. Oberhalb eines Weinbergs gelegen, punktet das riesige Anwesen mit dem Haupthaus mit 12 Schlafzimmern und 23 Badezimmern, einem Weinkeller für 3000 Flaschen, einem Gästehaus, Häusern für die Angestellten, einem Tennisplatz mit Flutlichtanlage und einem Spa mit Hamam. Laut Immobilienmakler wäre genug Platz, um 200 Gäste zum Essen einzuladen, auf dem Grundstück sei Platz für bis zu 150 Autos. Es sei klar, schreibt der Makler: «Der Palazzo di Amore ist unbestritten ohne Konkurrenz.» Kleine Anmerkung zum Schluss: Wenn Ihnen die Miete zu teuer ist – für 128 Millionen Franken könnte das Anwesen ganz Ihnen gehören.

In der Bildstrecke sehen Sie, was der Palazzo di Amore für monatlich 373'000 Franken zu bieten hat.

(lme)