Fünf verlassene Vergnügungsparks

Vergnügungsparks haben eine spezielle Anziehungskraft auf Kinder – und auch auf viele Erwachsene. Das Adrenalin, das auf den schnellen Achterbahnen ausgeschüttet wird, die Süssigkeiten, die überall angeboten werden, und die vielen glücklichen Gesichter, denen man den ganzen Tag begegnet ...

Umfrage Interessieren Sie sich für verlassene Orte wie diesen? Sehr! Verfall ist etwas Faszinierendes.

Ja, manchmal.

Nein, so was interessiert mich nicht.

Ganz anders sieht es in den fünf Parks aus, die wir dir in der Bildstrecke zeigen: Sie sind geschlossen und zerfallen nach und nach. Neben den unheimlichen Gefühlen, die verlassene Achterbahnen und Riesenräder auslösen, sind viele dieser Parks auch nicht ganz ungefährlich: Teile der Bahnen sind eingestürzt, in einigen gibt es gar Geschichten über Geistersichtungen.