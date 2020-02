In diesem Keller kannst du mit Chewbacca abhängen

Fotos in Wohnungsinseraten fördern so einiges zu Tage: einen eigenwilligen Geschmack bei der Einrichtung, seltsame Kunst, einen Hang zum extremen Luxus oder auch verborgene Leidenschaften. Genauso auch in einer einer Luxusvilla im Promi-Wohnort Hidden Hills, einer Kleinstadt unweit von Los Angeles.

Dort steht aktuell eine Luxusvilla mit fast 1700 Quadratmetern Wohnfläche, In- und Outdoor-Pool mit Wasserfall, Tennisplatz und allen sonst noch erdenklichen Annehmlichkeiten für knapp 26 Millionen Franken zum Verkauf. Aber besonders der Keller wartet mit einem Geheimnis auf. Dort verbirgt sich auf 464 Quadratmetern eine riesige «Star Wars»-Sammlung, verteilt auf eine Bar, ein Kino und einem Game-Zimmer.

Falsche Sterne – echte Sterne

Der jetzige Besitzer scheint nicht nur ein riesiger Fan der «Star Wars»-Saga zu sein, auch die echte Sternenwelt scheint den unbekannten Multimillionär zu interessieren. Hinter dem Haus hat er sich darum ein privates Observatiorium mit fettem Teleskop errichten lassen.

In der Bildstrecke siehst du, was für ein Haus man für 26 Millionen Franken bekommt. Wie viel die «Star Wars»-Sammlung zusätzlich kosten würde, ist leider nicht bekannt.



