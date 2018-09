Kanadisches Paar lebt in schwimmendem Dorf

Wayne Adams und Catherine King leben auf zwölf schwimmenden Plattformen in Cypress Bay, einer Bucht in der Nähe von Tofino in British Columbia, Kanada. Ihr schwimmendes Zuhause nennen sie Freedom Cove.

Umfrage Würden Sie auch gern so leben wie Wayne und Catherine? Ja, das wäre ein Traum! Etwas abgelegen und selbstständig.

Vielleicht für ein paar Wochen, in den Ferien.

Nein, mir ist das zu alternativ.

Ich weiss nicht.

Wie ein kleines Dorf

Die schwimmende Konstruktion liegt etwas abgelegen. Das ist aber kein Problem: Auf der seit 1992 existierenden Insel gibt es alles, was es zum Leben braucht: fünf Gewächshäuser, einen Club, eine Kunstgalerie, einen Leuchtturm, einen Schuppen mit Generator und das Studio, in dem Adams und King leben. Die meisten Gebäude sind in Pink oder Türkis bemalt.

Das kanadische Paar besitzt keinen Kühlschrank. Die beiden essen, was Catherine King in den Gewächshäusern erntet und Wayne Adams fischt. Einst kam der Strom von 14 Solarpanels, heute gibt es einen kleinen Honda-Generator.

Künstlerleben

Seit 1992 leben die beiden, die zwei gemeinsame Kinder haben, ständig auf Freedom Cove und lassen dort ihrer Kreativität freien Lauf: Wayne Adams ist Schnitzer und Bildhauer, Catherine King ist Malerin, Schriftstellerin und Tänzerin. Im Sommer bieten sie zudem geführte Touren durch ihr Zuhause an.