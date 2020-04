Ihr neues Haus kostet 75'000 Franken pro Monat

Im März, mitten in der Corona-Krise, liess Tom Brady (42) die Bombe platzen. Der Superstar und mit sechs Titeln der Superbowl-Rekordsieger verliess seinen langjährigen Club New England Patriots und heuerte überraschend bei den Tampa Bay Buccaneers in Florida an. Der Transfer lohnt sich für beide Seiten. Als der Wechsel von Brady zu den Buccaneers bekannt wurde, verkaufte der Club gleich 3000 neue Saisonkarten. Und auch Tom Brady dürfte sich freuen: Sein Zweijahresvertrag ist mit 50 Millionen Franken dotiert – hinzu kommen allfällige Siegprämien.

Brady und seine Ehefrau, das brasilianische Topmodel Giselle Bündchen, hausten schon vor dem Wechsel ziemlich hübsch und bewohnten ein schlössähnliches Anwesen in der Nähe von Boston, das sie letztes Jahr für 40 Millionen verkauften (20 Minuten berichtete). Nun müssen sie zügeln.

Mietzins: 75'000 Franken pro Monat

Als neues Zuhause haben sie sich ein Anwesen auf Derek Islands in Tampa Florida ausgesucht. Das Haus, das sie als Mieter bewohnen, ist direkt am Wasser gelegen, hat sieben Schlaf- und neun Badezimmer, einen Pool am Wasser und einen privaten Bootssteg.

Dem Luxus entsprechend fällt auch der Mietzins aus: 75'000 Franken zahlen Tom Brady und Giselle Bündchen ihrem Vermieter, dem Baseball-Spieler Derek Jeter, im Monat. Aber der kann den Batzen gut gebrauchen. Gemäss Variety.com zahlt Jeter für das Haus gut eine Viertelmillion Franken Steuern pro Jahr.

Wo das Ehepaar Brady-Bündchen neu in Florida hausen wird und wie sein früheres Schloss aussieht, siehst du in der Bildstrecke.

