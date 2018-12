So sieht die moderne Wohnhöhle aus

Wer derzeit davon träumt, sich bei fallenden Temperaturen in eine warme Höhle zu verkriechen, liegt damit baulich voll im Trend. Moderne Wohnhöhlen liegen nicht mehr in Felsen, haben aber eines gemeinsam: Darum herum befindet sich eine dicke Schicht Erde.

Hervorragend isoliert

Das ist nicht nur praktisch, weil der Baustoff nie ausgeht. Durch den Mantel aus Erde sind Erdhäuser hervorragend isoliert. Das wussten schon die Wikinger, die Hügelhäuser bauten, als sie um das Jahr 870 herum das winterlich kalte Island besiedelten. Stürme konnten ihnen in ihren Behausungen auch egal sein, solange der Hauseingang nicht in einer Pfütze oder Schneewehe verschwand. An einem Hügelhaus gibt es wenig, was dem Wind Angriffsfläche bietet – eine Eigenschaft, die sich heutige Bauherren manchmal wünschen würden.

Wirklich verschwunden ist das Konzept nie, sei es aus Armut, Bequemlichkeit, Mangel an Bau- oder Brennstoff. Vor einigen Jahren hat die Nachhaltigkeitsbewegung die Hügelhäuser wiederentdeckt. Ein bekannter neuzeitlicher Baumeister ist der Brite Simon Dale, dessen 4000-Euro-Heim aus Recycling-Materialien Anfang 2018 einem Feuer zum Opfer fiel. Der Fotograf, der zusammen mit seiner Familie mehr als zehn Jahre in seiner Wohnhöhle lebte, gilt als Vorreiter einer nachhaltigen Baubewegung. Auch viele Earthships, komplett autarke Häuser, sind als Hügelhäuser gebaut.

Erdhügelhäuser in Dietikon und weltweit

Neben Upcycling-Spezialisten beschäftigen sich auch Bauingenieure und Architekten ernsthaft mit dem Wohnhügel. Der Schweizer Architekt Peter Vetsch, der als Pionier des Erdhausbaus gilt, baut seit den 1970er-Jahren ganze Wohnsiedlungen aus Hügelhäusern. Eine davon steht in Dietikon ZH und fällt nicht zuerst durch ihre ungewöhnlichen Formen auf.

Als Grundgerüst für die moderne Wohnhöhle verwendet Vetsch geschwungenen Beton. Baulich gesehen ist das nichts anderes als eine ansprechend geformte Tunnelröhre mit viel Erde obendrauf, energetisch lag er damit schon vor fünfzig Jahren richtig. Ein Hügelhaus braucht wenig Energie, nimmt durch das Gras auf dem Dach klimaschädliches CO2 und Regenwasser auf und liegt immer mitten im Grünen. Im Winter genügt eine kleine Wärmequelle, um das ganze Gebäude warm zu halten, im Sommer bleibt es darin kühl.

Alles muss rund sein

Gerade Wände oder rechte Winkel gibt es in Vetschs Häusern dafür wenige bis gar keine, denn ebene Decken- und Wandflächen können das Gewicht der Erde schlechter tragen. Von den Bewohnern fordert das Flexibilität: Kastenförmige Möbel lassen sich in den Häusern nur schwer unterbringen. Fenster gibt es nur an einer Seite, idealerweise nach Süden, deshalb kann es in einem Hügelhaus sehr duster werden. Die Räume reichen deshalb nur bis zur Rückwand oder der Architekt plant Oberlichter im Dach ein. Ein Architekturbüro aus Stuttgart machte aus dem Hügel kurzerhand eine Tonne, die an beiden Enden Fenster hat. Eine ganze Tonnenhaus-Siedlung im süddeutschen Donaueschingen sieht aus wie eine grüne Welle.

Bewohnte Zimmer ohne Fenster sind baurechtlich ohnehin nicht erlaubt. Womit das Problem schon anfängt: Ohne Hilfe eines Architekten sind Vetschs und Dales Beispiele in vielen Ländern kaum nachzumachen. Und selbst dann kann es schwierig werden. Hatte Dale noch Glück, weil er in Wales bauen darf, wie er möchte, sind in den Bebauungsplänen in Deutschland und der Schweiz Erdhügel in der Regel schlicht nicht vorgesehen. Dazu kommen die strengeren Bauvorschriften. Zu Brandschutz, Licht und Statik kommt noch die Frage der Belüftung. Ein Haus, das rundherum dicht ist, wird schnell feucht. Möchten die Bewohner aber mehr Komfort wie Fussbodenheizung und Lüftung, steigt der Energiebedarf. Ganz günstig sind die designten Höhlen erst einmal nicht: Nach Schätzungen kostet der Bau etwa zehn Prozent mehr als ein konventionelles Eigenheim.