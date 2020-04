Macht Zendaya hier bald Quarantäne?

Die meisten 23-Jährigen wohnen in WGs, vielleicht sogar noch zu Hause und wenn man nicht gerade reich geboren, Lotto-Millionär oder Topverdiener ist, dann ist die Wohnung in diesem Alter normalerweise recht überschaubar. Was für den Durchschnitts-Millenial gilt, trifft auf Hollywood-Stars wie Zendaya Maree Stoermer Coleman, wie sie mit vollem Namen heisst, nicht zu.

Umfrage Wie hast du mit 23 gewohnt? Noch zu Hause.

In einer WG.

In einer ganz kleinen Wohnung.

Etwas so wie Zendaya.

Zendaya hat sich nämlich Ende des letzen Jahres ein zweites Haus etwas ausserhalb von Los Angeles im San Fernando Valley zugelegt. Kostenpunkt: vier Millionen Franken. Für diesen stolzen Batzen bekam sie 476 Quadratmeter Wohnfläche, sieben Badezimmer, sechs Schlafzimmer, einen riesigen Garten, einen Pool und ein Gästehaus. Der Zustand? Eher bescheiden.

Momentan vermietet Zendaya das Haus für 12'900 Dollar im Monat

Gekauft hat die Schauspielerin das Haus laut Variety.com bereits im letzten Jahr, nun sind Fotos im Netz aufgetaucht, welche die Liegenschaft vor der grossen Renovation zeigen. Die Bilder verdeutlichen, dass Zendaya ziemlich sicher noch einige hunderttausend Franken in die Auffrischung des Anwesens stecken musste.

Gemäss «Variety» ist es völlig unklar, ob sie überhaupt jemals einziehen werde. Im Netz sei für kurze Zeit ein Inserat aufgetaucht, in dem die Schauspielerin das Haus zur Miete angeboten habe. Kostenpunkt: 12'900 Dollar pro Monat.

Sie hängt wohl an ihrem ersten Haus

Vielleicht möchte Zendaya auch einfach nicht aus ihrem ersten eigenen Haus in Northridge, einem Vorort von Los Angeles ausziehen. Die Liegenschaft kaufte sie sich mit gerade einmal 20 Jahren für 1,4 Millionen Dollar.

2019 war die «Vogue» für das Format «73 Questions» bei Zendaya zu Gast. Wie die Schauspielerin wohnt, siehst du im Video. Ihr neues Haus kannst du in der Bildstrecke bewundern.

(lme)