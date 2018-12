Wenn die Kirche zur Kneipe wird

Viele Kirchen und Kapellen werden kaum oder gar nicht mehr genutzt – der Unterhalt fällt aber trotzdem an. Betroffene Kirchgemeinden streben deshalb eine Ersatznutzung an.

Die Kirche als Eventlokal

Manch ein Mieter oder Eigentümer würde sicher gern in einer umgebauten Kapelle wohnen. Und Restaurant- oder Clubbetreiber könnten Kirchen als Eventlokal nutzen. Doch so einfach ist es nicht. Oft stehen solche kirchlichen Bauten unter Schutz, bauliche Veränderungen werden dann sehr schwierig. Auch befinden sich Kirchen in der Zone für öffentliche Bauten. Wer da wohnen will, muss eine Zonenplanänderung anstreben.

Nicht zuletzt sind Kirchen und Kapellen religiöse Symbole. Manche Gläubige würden Anstoss nehmen, wenn ihre Kirche plötzlich als Disco oder Boutique genutzt würde. Und: Das Kirchenrecht verlangt eine so genannte Profanerklärung durch den Bischof. Falls der Wert fünf Millionen übersteigt, redet sogar der Heilige Stuhl ein Wörtchen mit. In den vergangenen 25 Jahren wurden denn auch schweizweit nur rund 200 kirchliche Bauten umgenutzt. Eine entsprechende Datenbank finden Sie hier.

Geld statt Glaube

In anderen europäischen Ländern ist man da weniger rigoros. In England, Holland oder Italien trifft man bereits heute auf Kirchen und Kapellen, die zu Wohnungen, Restaurants, Ladengeschäften etc. umgebaut und entsprechend genutzt werden. Aus der Kirche Santa Sabina in Genua beispielsweise wurde eine Bank – die Sakristei dient als Backoffice.

In Edinburgh ist das Frankenstein-Pub in einer ehemaligen Kirche untergebracht. Und in Arnheim wurde die Kirche zur Skaterhalle umfunktioniert. Bereits in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts wurde The Limelite, eine Nachtclubkette, in New York in einer ehemaligen Kirche eröffnet. Und Starkoch Anton Mosimann betrieb ab 1988 seinen Dinner Club in einer ungenutzten Kirche in London.