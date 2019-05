«Baby-Raptor» lässt die Wüste beben

Sie suchen den perfekten Pickup, um mit Vollgas einen Strand entlang zu brettern? Um im Stil der Baja 1000 wie irre über Sanddünen zu rasen? Oder um stilvoll vor dem Baumarkt vorzufahren? Dann ist der neuen Ford Ranger Raptor etwas für Sie. Die heisse Variante von Europas meistverkauftem Pickup sieht richtig böse aus und wird seinem grossen Bruder, dem F-150 Raptor aus den USA, zumindest optisch absolut gerecht.

Entwickelt wurde der Ranger Raptor aber nicht in den USA, sondern in Australien – und das merkt man. Dort, wo es endlose Rüttel- und Schüttelpisten gibt, ist der Raptor König. Schläge, Löcher und andere Unannehmlichkeiten werden einfach weggebügelt, der Fahrkomfort auf schlechten Strassen wird besser, je schneller man fährt. Dafür sorgt ein im Vergleich zum Basismodell rundum erweiterten Chassis: Die hinteren Blattfedern wurden durch kombinierte Feder-Dämpfer-Elemente ersetzt, an allen Rädern sind nun Hochleistungs-Dämpfer von Fox und innenbelüftete Scheibenbremsen verbaut.

Doppelte Turboaufladung reicht für 500 Newtonmeter

Der Antrieb übernimmt kein riesiger V8, wie man das von einem australischen Produkt erwarten würde, sondern ein 2-Liter-Diesel mit 213 PS. Klingt nach wenig, ist es aber nicht, denn: Eine doppelte Turboaufladung kitzelt sensationelle 500 Newtonmeter Drehmoment aus dem Vierzylinder. Damit ist der Baby-Raptor bestens für arges Gelände gerüstet, und auch auf der Strasse reichen die Fahrleistungen locker aus.

Apropos Strasse: Dort fährt sich der Ranger Raptor überraschend kultiviert. Für die europäische Version hat Ford Performance nochmals Hand angelegt und die Abstimmung in Details verändert. Klar, er ist ein Pickup, ein Nutzfahrzeug mit offener Ladefläche, das kann auch Ford nicht ganz kaschieren. Doch er rollt trotz groben Reifen angenehm ab, lenkt ordentlich ein und federt komfortabel.

Als weiteres schlagkräftiges Argument wirft der Ford Ranger Raptor noch seinen Preis in die Waagschale: 57‘650 Franken kostet das Ungetüm, inklusive sämtlichen Ausstattungsfeatures, von den schönen Sportsitzen über die Multimedia-Ausstattung bis hin zum Rollo über der Ladefläche. Der Markt für solche Lifestyle-Pickups ist hierzulande zwar noch sehr klein, doch wenn man ein solches Gefährt will, gibt es am Baby-Raptor kein Vorbeikommen.

Ford Ranger Facts & Figures

4-türiger Pick-up mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 5365 mm, Breite: 2028 mm, Höhe: 1873 mm, Radstand: 3220 mm.

Kofferraumvolumen:

k.A.

Leergewicht:

ab 2510 kg.

Motor:

4-Zylinder-Biturbo-Diesel mit 213 PS (157 kW) und 500 Nm.

Antrieb:

10-Gang-Automatik.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 10,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 170 km/h.

Verbrauch:

8,9 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

233 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab Juli.

Preis:

Ab 57'650 Franken.

Infos:

www.ford.ch