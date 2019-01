5 Gründe, warum wir den Polo lieben

1. Weil der Polo kein Prolo ist.

200 PS und GTI-Styling mit Wabenmuster-Grill und roten Akzenten hin oder her: Der Polo zieht optisch keine grosse Show ab, und das ist gut so. Ein Auto, das sich erwachsen fährt, soll auch so aussehen. Dezent bedeutet aber nicht langweilig, wie sich im Interieur zeugt: Hier treffen klassische Karo-Sitze auf ein modernes Digital-Cockpit.

2. Weil er jede Laune mitmacht.

Im Sportmodus ruppig und aufbrausend, im Normalmodus leise und komfortabel, im Eco-Modus genügsam mit unter sieben Litern Verbrauch – der Polo GTI verändert auf Knopfdruck seinen Charakter.

3. Weil er der heimliche Gewinner der GTI-Familie ist.

Der GTI-Trackday in Anneau du Rhin letzten Sommer hat’s gezeigt: Dass der Polo GTI 45 PS weniger leistet als sein grosser Bruder Golf GTI macht er mit Leichtfüssigkeit wett. Der kleine Up GTI ist zwar noch quirliger, führt aber bloss 115 PS ins Feld.

4. Weil er souverän Golf spielt.

31'700 respektive mit allem drum und dran gut 35'000 Franken sind ein stolzer Preis, dafür gibt’s aber nicht nur Power und Fahrspass, sondern auch eine gute Ausstattung mit zeitgemässen Assistenten, ein selbsterklärendes Multimediasystem mit tadellosem Navi, ausreichend Komfort und ein anständiges Platzangebot. Sprich: prima All-tagstauglichkeit.

5. Weil er uns nie im Stich gelassen hat.

Einmal musste unser kleiner Schwarzer zum Softwareupdate für die Lenkung in die Garage und liess die Gurtschlösser hinten mit einem Abstandhalter nachrüsten – abgesehen davon war er uns über 10'000 Kilometer hinweg ein treuer, unterhaltsamer und angenehmer Freund.