Als «Franzose» wird der Opel Corsa zum Leichtgewicht

Im Segment der Kleinwagen ist gerade grosse Bewegung: Bei Peugeot kommt bald der neue 208, Renault hat in diesen Tagen die nächste Generation des Clio von der Leine gelassen und bei Opel nähert sich die Premiere des nächsten Corsa. Damit der nicht untergeht im Getöse, schlachten die Rüsselsheimer den Generationswechsel aus und reichen jetzt wieder ein Informationshäppchen nach.

Im dicht besetzten Konkurrenzumfeld einen Claim abzustecken, ist ein schwerer Job, für den sich Opel vor allem mit Leichtbau rüstet. Dank der neuen PSA-Plattform speckt der Corsa im besten Fall um über 100 Kilo ab: Ein Leergewicht von 980 Kilo machen ihn zum leichtesten Kleinwagen am Markt, sagt Projektleiter Thomas Wanke und schiebt still aber nicht ohne Stolz hinterher, dass auch die Konzerngeschwister mehr auf die Waage bringen.



Mehr Platz und schärfer gezeichnet

Verzichten muss man dafür aber auf nichts, verspricht der Chefingenieur. Selbst wenn der Corsa mit 4,06 Metern Länge sein Format hält, bietet er innen dank drei Zentimetern mehr Radstand ein bisschen mehr Platz und obendrein einen von 285 auf 309 Liter gesteigerten Kofferraum. Und besser aussehen wird er mit den kürzeren Überhängen und dem um fünf Zentimeter abgesenkten Dach, mit neuen Scheinwerfern und einem sportlichen Schmiss am Heck natürlich auch.



Fast mehr noch als die Platzverhältnisse profitiert die Performance von der neuen Plattform. Denn jedes Kilo weniger hilft dem Corsa in den Kurven, so dass sich die Prototypen bei der ersten Ausfahrt spürbar lebendiger anfühlten als der Vorgänger und die meisten Konkurrenten. Und der Opel fühlt sich nicht nur sportlicher an, sondern er soll auch sparsamer werden. Mit 4,2 Litern ist selbst das 131 PS starke Top-Aggregat genügsamer als das sparsamste Modell des Vorgängers. Zur Wahl stehen neben dem Stromer zunächst drei Benziner und einen Diesel geben, die allesamt aus Frankreich stammen.



Schade: Hinter dem Lenkrad muss man sich im neuen Opel Corsa mit einem vergleichsweise konventionellen Cockpit begnügen.



(tg)