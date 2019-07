Audis Aufholjagd ist unter Strom

2013 war das letzte Jahr, in dem Audi die Schweizer Premium-Hitparade angeführt hatte. Mit 6,9 Prozent Marktanteil (21’254 Fahrzeuge) lagen die Herren der Ringe vor BMW (6,6 Prozent) und Mercedes-Benz mit 5,4 Prozent. Vergangenheit: Ende Juni lag Mercedes bei dem Dreikampf mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent in Führung, vor BMW mit 7,7 und Audi mit 5,7 Prozent.

Warum Audi den während Jahren gefeierten «Vorsprung durch Technik» verloren hat? Sicher ist nur, dass der Dieselskandal nur einer der Gründe ist, dass Audi seinen Vorsprung verspielt hat.

Aber egal: Schon der deutsche Philosoph Manfred Hinrich wusste: «Niederlagen steuern Neuanfänge an.» Auch bei Audi.

Und so waren es die Ingolstädter, die Ende 2018 mit dem e-tron 55 quattro als Erste konkret auf Tesla und den E-Crossover I-Pace von Jaguar reagiert haben. Bei Mercedes steht nun zwar auch der EQC 400 am Start, aber bei BMW tut sich in diesem Segment noch nichts.

Audi macht beim e-tron sehr vieles richtig

Gute Chancen also, dass Audi mit dem Stromer mehr Spannung im Premium-Dreikampf aufbauen kann. Denn Audi macht beim e-tron sehr vieles richtig: Das Design verzichtet auf unnötigen modischen Schnickschnack, der Antrieb überzeugt ohne die exorbitanten Fahrleistungen von Tesla, die Reichweite genügt für den Alltag. Und: Der Audi macht nicht nur auf der Geraden Spass, sondern überzeugt dank Luftfederung und den verschiedenen Fahrmodi auch auf kurvigen Strassen und jenseits der Autobahn.

Innen geht es wie in einem ganz normalen Audi zu und her: Das Cockpit lässt kaum Fragen offen, die Platzverhältnisse sind sehr gut, die Sitze sowieso und die Verarbeitungsqualität exzellent. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann die irgendwie schlecht genutzte Mittelkonsole oder die im Testwagen verbauten digitalen Rückspiegel: Mein einstiger Lehrer hätte die eine «Verschlimmbesserung» genannt. Denn zum einen sehen sie nicht schön aus, zum andern sind sie zu tief in den Türen positioniert und lenken vom Verkehr ab. Gottlob gibts da auch noch die normalen Rückspiegel.

Doch dafür spielt Audi einen im Alltag sehr wichtigen Trumpf aus: Der e-tron verfügt auf beiden Seiten über einen Ladeanschluss. Das mag nur ein Detail sein, aber ein ausgesprochen praktisches.

Audi e-tron 55 quattro Facts & Figures

5-türiges Elektro-SUV mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4901 mm, Breite: 1935 mm, Höhe: 1629 mm, Radstand: 2928 mm.

Kofferraumvolumen:

600 bis 1725 Liter.

Leergewicht:

ab 2565 kg.

Motor:

Asynchronmaschine mit 361 PS (265 kW) und 561 Nm.

Antrieb:

Lineares 1-Gang-Getriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 6,6 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 200 km/h.

Reichweite:

Bis 417 Kilometer (WLTP).

CO2-Ausstoss:

0 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Seit Frühjahr bei den Händlern.

Preis:

Ab 89'900 Franken.

Infos:

www.audi.ch