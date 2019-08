Aus der Zwölf wurde ein Zen-Meister

«Never change a winning horse», sagt man. Schwer nachzuvollziehen also, warum Unternehmen ihren Ikonen, Bestsellern und Erfolgsgaranten neue Namen verleihen oder diese gleich vom Markt nehmen – so auch in der Autoindustrie. Aus dem Mitsubishi-Bestseller Colt wurde der Space Star, die einstige Ford-Ikone Capri gibts schon ewig nicht mehr, und aus der Neo-Nomenklatur bei Mercedes wird man auch erst nach längerem Studium schlau.

In dieser Reihe findet auch Toyota mit dem Corolla seinen Platz, dem mit 45 Millionen Einheiten meistverkauften Auto der Welt. Umfragen hätten gezeigt, dass die Käufer mit dem Namen Corolla ein unattraktives Auto assoziierten. Darum ersetzten die Japaner 2006 den Corolla durch den Auris. Doch dessen Verkaufszahlen waren nicht berauschend. Tempi passati.

Neue Plattform für alle künftigen Modellvarianten

«Die neue zwölfte Generation des Corolla steht auf einer völlig neuen, globalen Plattform, auf der künftig alle Modellvarianten basieren werden», erklärt Toyota-Chefingenieur Uede das Comeback des Corolla, und macht damit klar, dass die Asiaten künftig keine Experimente à la Auris mehr zulassen wollen.

Und wie fährt sich dieser japanische Phönix aus Asche? Anders, als man es sich als leicht gestresster Mitteleuropäer gewöhnt ist. Denn seine Kernkompetenz ist die Sparsamkeit. Der Corolla Hybrid erzieht seinen Besitzer zu einer ausgeglichenen und vernünftigen Fahrweise. Behutsam Gas geben, Situationen früh erkennen und entsprechend reagieren. Das sind Dinge, die der Toyota mag. Hektische Überholmanöver? Sprint an der Ampel? Rasante Kurvenfahrten? Kein Thema.

Spritsparen kann Spass machen

Hat man den Dreh der sanften Behandlung erstmal raus, arbeiten Elektro- und Benzinmotor harmonisch zusammen, und man gleitet fast lautlos und stressfrei dahin. Toyota fördert das Spritsparen mit diversen Anzeigen im Display, um die eigene Fahrweise weiter zu verbessern und den Spritverbrauch – im Test 6 Liter pro 100 Kilometer – unter die magische 4-Liter-Grenze zu senken. Das macht Spass, hat aber auch einen unglaublich beruhigenden zen-artigen Effekt auf den Fahrer.

Dass der Benziner über 2 Liter Hubraum verfügt und der Corolla 180 PS leistet, sei hier nur am Rande erwähnt. Und wer beim Anblick der etwas wirr gestalteten Armaturen ebenfalls ruhig bleibt, hat definitiv den Weg zum entspannten Autofahren eingeschlagen.

Toyota Corolla 2.0 HST Style – Facts & Figures

Typ:

5-türiger Kompaktwagen mit 5 Sitzen

Masse:

Länge: 4370 mm, Breite: 1790 mm, Höhe: 1435 mm, Radstand: 2640 mm

Kofferraumvolumen:

313 Liter

Leergewicht:

ab 1500 kg

Motor:

2,0-Liter-Benziner mit 180 PS (132 kW)

Getriebe:

Stufenloses Automatikgetriebe

Antrieb:

Frontantrieb

Markteinführung:

seit Frühjahr bei den Händlern

Preis:

Ab 44’900 Franken (Basismodell ab 25’900 Franken)

Infos:

www.toyota.ch