Bekenntnis zum Kleinen

Die rigorosen CO2-Vorschriften tragen mitunter seltsame Früchte. So wird mancher Kleinwagen vom Markt verschwinden, obwohl diese doch eigentlich vernünftig sind. Doch der Preisdruck ist in diesem Segment enorm und die Margen sind zu klein, um allfällige CO2-Bussen kompensieren zu können. Ausserdem schneiden die kleinen Motoren im neuen Messzyklus WLTP unvorteilhaft ab – also werden Modelle wie der Ford Ka oder der Opel Karl künftig gestrichen.



Hyundai hält dagegen

Umfrage Wie viele Parkplätze können Sie mit einem Auto blockieren, wenn Sie sich wirklich Mühe geben? Ich kriege mein Auto auf einen Parkplatz.

2

3

4

5

Mehr

Alle

Ich weiss es nicht.

Hyundai hingegen hält am kleinen i10 fest und lanciert ihn nun in einer neuen Modellgeneration. «Der i10 zählte im Verkauf immer zu unseren Volumenmodellen und ist eine der Wurzeln, mit der wir in Europa wachsen konnten», begründet dies Andreas-Christoph Hofmann, Marketing-Chef von Hyundai Europe.

Deshalb haben die Entwickler in allen Belangen einen draufgelegt: Der i10 sieht besser aus, bietet mehr Platz und hat eine umfangreichere, deutlich modernere Ausstattung als bisher, etwa ein Spurhalte-, ein Fernlicht und ein Notbremsassistent.

Zum schicken Design kommen eher biedere Antriebe: Es stehen ein 1-Liter-Dreizylinder mit 67 PS und ein 1,2-Liter-Vierzylinder mit 84 PS zur Wahl, geschaltet wird manuell oder automatisch mit fünf Gängen.

Ab März zu haben

Als Supplement kommt neu die Variante N-Line hinzu, mit sportlichem Look und 100-PS-Turbomotor. Auf den Markt kommt dieser aber erst im Sommer, die Basisversion ist bereits ab März ab 12'990 Franken erhältlich.