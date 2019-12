Daimler testet fahrerlose Taxis in San José

Daimler und der Autozulieferer Bosch testen einen Mitfahrdienst mit selbstfahrenden Autos. Der Autohersteller hatte dieses Pilotprojekt vor rund eineinhalb Jahren angekündigt – nun geht es los, und zwar im kalifornischen San José. Bereits 2017 hat die Stadt private Unternehmen dazu eingeladen, automatisiertes Fahren in der Praxis zu testen und die zunehmenden Herausforderungen im dichten Strassenverkehr zu analysieren.

«Es braucht Tests wie dieses Projekt in San José»

Selbstfahrende Autos sollen dabei die Sicherheit erhöhen und durch eine gleichmässige Fahrweise den Verkehrsfluss verbessern.

«Damit aber automatisiertes Fahren alltäglich werden kann, muss die Technik zuverlässig und sicher funktionieren», sagt Michael Fausten, der bei Bosch für die Entwicklung des automatisierten Fahrens verantwortlich ist. «Dazu braucht es Tests wie dieses Projekt in San José». Die Kunden können mit einer App ein Taxi bestellen, das dann zur Abholadresse fährt und sie autonom ans Ziel bringt. Natürlich werden diese Fahrten noch von einem Sicherheitsfahrer begleitet, der notfalls eingreifen kann.

Daimler und Bosch arbeiten seit gut zweieinhalb Jahren gemeinsam am automatisierten Fahren in der Stadt mit dem Ziel, ein Fahrsystem für vollautomatisierte und fahrerlose Fahrzeuge (SAE-Level 4/5) zu entwickeln – ein serientaugliches System, das in unterschiedliche Fahrzeugtypen integriert werden kann. Die Kooperationspartner haben bereits eine Technik entwickelt, mit der speziell ausgestattete Fahrzeuge allein im Parkhaus ein- und ausparken können.



Dr. Michael Fausten – verantwortlich für «Urban Automated Driving» bei Bosch

