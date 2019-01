Der Korea-Kracher kann auch elegant

Hyundai war stets vieles, aber sportlich waren die Koreaner nicht. Das hat sich geändert. Rallye- und Tourenwagen-Weltmeisterschaft, Langstreckenrennen – seit einigen Jahren mischt Hyundai mit

beachtlichen Erfolgen im Motorsport mit. Zuletzt holten sich die Koreaner mit dem Fahrer- und dem Team-Titel in der WTCR gleich zwei Trophäen und machten spätestens damit klar: Wir können auch sportlich.

Diese Kompetenz fliesst nun nach und nach auch in einige Serienmodelle ein. Mit dem i30 N wurde ein erstes Ausrufezeichen gesetzt – ein Hot Hatchback, ein sportlicher Kompaktwagen also, der von der Fachpresse gefeiert wurde und der den etablierten Konkurrenten nonchalant den Fehdehandschuh hinwarf. Nun bringt Hyundai diese scharfe N-Version auch auf dem adretten i30 Fastback. Kein Steilheck also, sondern ein coupéartiges Fliessheck – das ist im Segment der heissen Kompakten eine Seltenheit. Schneller oder besser wird der Koreaner damit nicht, dafür hat er diesen Hingucker-Effekt und etwas mehr Klasse; dieses gewisse Etwas, das kein Steilheckler bietet.

Macht riesigen Spass – und sieht echt elegant aus

Im Datenblatt hebt sich diese Karosserievariante kaum vom Hatchback ab: Der Sprint von null auf Tempo 100 gelingt in 6,1 Sekunden, der Topspeed wird mit 250 km/h angegeben, und mit 7,8 Liter/100km sind auch die Verbrauchswerte identisch, der 2-Liter-Turbomotor leistet 275 PS, die Bremsen und das Fahrwerk sind genau dieselben. Der Fastback ist allerdings zwölf Zentimeter länger und elf Kilogramm schwerer, der Kofferraum fasst 50 Liter mehr. Im Fahrbetrieb sind diese Unterschiede jedoch nicht feststellbar: Auch der Fastback geht ums Eck wie der Teufel, sieht dabei aber auch noch elegant aus.

Mit dem i30 Fastback N wirft Hyundai also eine spannende Alternative zu den beliebten Hot Hatchbacks auf den Markt – fahrdynamisch genauso souverän wie die Steilheckversion, optisch aber mit einem ganz eigenen Charme. An der umfangreichen Ausstattung oder an der Gestaltung des Innenraums wurde nichts verändert. Der Preis schliesslich ab 39‘390 Franken ist ein weiteres starkes Argument – der Aufpreis zum Steilheck beträgt lediglich 900 Franken.

Hyundai i30 Fastback N Facts & Figures

5-türiges Sportcoupé mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4455 mm, Breite: 1795 mm, Höhe: 1419 mm, Radstand: 2650 mm.

Kofferraumvolumen:

436 bis 1337 Liter.

Leergewicht:

ab 1595 kg.

Motor:

2,0-Liter-4-Zylinder-Turbobenziner mit 275 PS (202 kW) und 353 Nm.

Antrieb:

6-Gang-Schaltgetriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 6,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

7,8 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

178 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab sofort.

Preis:

Ab 39'390 Franken.

Infos:

www.hyundai.ch