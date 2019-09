Der Porsche für den Alltag

Natürlich, der 911er ist – wenns ums Image und den Fahrspass geht – noch immer das wichtigste Modell von Porsche. Doch geht es um die Bilanzen, dann hat ein anderer die Nase vorn – der Macan. Wir sind ein Jahr lang mit dem überarbeiteten Modell S mit 3-Liter-V6-Turbomotor (354 PS) unterwegs.

Überarbeitet wurde zum einen das Design, das den Kompakt-SUV viel stimmiger macht. Vor allem die durchgehende Heckleuchte verleiht dem Macan mehr Breite. Trotzdem bleibt er irgendwie zierlich und die Seitenansicht könnte fast als Kombi oder Shooting Break durchgehen. Zum andern spendierten die Zuffenhausener ihrem Bestseller ein aktualisiertes Infotainment-System, das allerdings immer noch von einer mit Knöpfen übersäten Mittelkonsole flankiert wird.

Sportlich, aber ohne zu prahlen

Aber egal. Wer Porsche kauft, will in erster Linie fahren. Und das kann er, der Macan S. Zwar ist der Sport-SUV trotz dem 354 PS so zivilisiert und anständig, dass man sich unweigerlich fragt, ob man denn die S-Version braucht. Denn die spurtet zwar in 5,3 Sekunden auf Tempo 100, aber wenn interessiert das heute im Alltag noch? Und für den Alltag ist der Macan perfekt gerüstet. Er sieht gut aus, ohne aufzufallen. Er ist sportlich, ohne zu prahlen. Nur der Preis für ein gutausgerüstetes Modell scheint sehr hoch. Aber es ist ja ein Porsche!

Porsche Macan S

Masse:

Länge: 4696 mm, Breite: 1923 mm, Höhe: 1624 mm

Motor:

3-Liter-V6-Turbo-Benziner mit 354 PS (260 kW) und 480 Nm

Getriebe:

7-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)

Antrieb:

permanenter Allradantrieb

Verbrauch/CO2 :

8,9 l/100 km (Mix) 204 g/km CO2 Emission

Gefällt:

Alltagstauglichkeit, Performance und die Qualität

Gefällt weniger:

Platzverhältnisse, Aufpreisliste und das Image

Preise:

Testwagen 124'810 Franken, Grundpreis ab 85’500 Franken

Infos:

www.porsche.ch

(lab)