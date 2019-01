Der Riemen ist Geschichte

«Sie ist eine Ode an die Rennhistorie der Marke MV Agusta. Und gleichzeitig ein Acid-Trip mit mächtigem Oomph.» Das sagte ein bekannter italienischer MotoGP-Rennfahrer über die Superveloce. Wohlgemerkt hinter vorgehaltener Hand, weil er bei einem japanischen Hersteller unter Vertrag ist.

Eine Ode ist die Konzept-Studie auf den ersten Blick: Der Lederriemen auf dem Tank wirkt wie aus der Zeit gefallen, ebenso die Cockpitverkleidung mit gelb getönter Plexiglasscheibe. Wobei man sagen muss, dass die Superveloce mehr als eine Reminiszenz ist, sondern Altes und Neues auf perfekte Art und Weise vermengt: Die Vollkarbonverschalung schmiegt sich an Rahmen und Motor und formt eine Silhouette, welche die Traditionen und Designs des 70er-Jahre-Rennsports mit modernster Aerodynamik vereint.

Die Studie soll Ende des Jahres auf den Markt kommen

Der Motor und die integrierte Hinterradgabel geben dem Bike einen hypermodernen Anstrich. Das runde Rücklicht der Superveloce, das in den klassischen Höcker des Sitzes integriert ist, nimmt die spitz zulaufende Front wieder auf. Die Tankschale ist hyper-cool und das besagte Tankband hat tatsächlich eine Aufgabe – nämlich denselben am Rahmen zu sichern.

Die Studie soll – übrigens genau so, wie sie auf der Motorradmesse EICMA präsentiert wurde – Ende des Jahres auf den Markt kommen und basiert auf der erfolgreichen F3 800. Rahmen, Motor und Bremsen stammen von der F3, auch die Fussrasten sind identisch. Die Superveloce übernimmt den typischen 800er-Dreizylinder-MV-Motor mit 150 PS. Das Gewicht liegt bei 167 Kilo, die Spitzengeschwindigkeit bei 244 km/h. Vielleicht nicht die Schnellste im Stall, mit Sicherheit jedoch die mit dem grössten Sex-Appeal.

Mehr als nur ein aufgehübschtes Sondermodell

Da MV Agusta ständig neue Sondermodelle und Limited Editions auf den Markt bringt, war auch diese Konzeptstudie keine Überraschung. MV Agusta war immer bemüht, brillante Varianten ihrer Modelle anzubieten. Die F3 Superveloce 800 ist jedoch mehr als nur ein aufgehübschtes Sondermodell, sie hat einen ganz eigenen Charakter.

In Varese ist man zu Recht sehr stolz auf die eigene Geschichte: Seit über 70 Jahren ist der Name MV Agusta mit dem Motorrad-Rennsport verbunden, wobei die Historie noch weiter zurückreicht. 1920 gründete Giovanni Agusta, 1879 in Parma geboren, die Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta, eine Aktiengesellschaft zur Herstellung und Reparatur von Militär- und Zivilflugzeugen. Nach seinem Tod wurde ab 1927 erst sporadisch mit der Herstellung von Motorrädern begonnen, 1945 dafür eine eigenständige Firma von Sohn Domenico Agusta gegründet.

Das Ergebnis waren dutzende Weltmeistertitel

Keine schlechte Idee, wie sich herausstellen sollte: Das Ergebnis waren nicht nur einzigartige Motorräder mit herausragendem Design, sondern Weltmeistertitel. In den 125er-, 250er-, 350er- und 500er-Klassen, von 1952 bis in die späten 70er. Dutzende von Siegen auf der Isle of Man. Rückkehr zum Rennsport mit der legendären F4. Einsätze in der Superbike World Championship und in der Supersport World Championship. Geplante Einsätze im Grand Prix Racing in diesem Jahr.

Allerdings sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass die jüngere Vergangenheit der Traditionsmarke ebenfalls von finanziellen Schieflagen und bizarren Wendungen geprägt war. 2008 erwarb Harley-Davidson das Unternehmen und verkaufte es zwei Jahre später wieder. 2014 übernahm Mercedes-AMG 25 Prozent der Firmenanteile. Die Zusammenarbeit sollte eigentlich von Dauer sein, doch die Mercedes-Tochter war schon drei Jahre später wieder raus. 2017 begannen die Italiener, unterstützt von (vorwiegend) russischen Kapitalspritzen, den AMG-Anteil zurückzukaufen. Mitte Dezember 2018 war der Prozess abgeschlossen, und MV ist wieder im Besitz von MV. Oder so ähnlich. In jedem Fall kann man den Varesern nur alles Gute wünschen. Wer so ein sexy Motorrad baut, hat nur das Beste verdient.