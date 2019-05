Der Shuttle für Stars und Sternchen

London, Ibiza, St. Tropez oder auch St. Moritz – wo Stars und Sternchen unterwegs sind, gehören die meist schwarzen VIP-Transporter der V-Klasse von Mercedes-Benz dazu. Denn mit der dritten Generation ihrer Grossraum-Limousine, die jetzt eine weitere Aufwertung erfährt, gelingt den Stuttgarter der Spagat zwischen Eleganz und Funktionalität nahezu perfekt. In der als VIP-Shuttle für Hotelgäste und Geschäftskunden ausgelegten Topversion sind das gesamte Interieur und die beiden Einzelsitze im Fond an Luxus und Komfort kaum zu überbieten:

Klimatisierung, Liegefunktion, Massage – alles an Bord. Schon eine erste Ausfahrt, mit Chauffeur, macht klar: In dieser Beziehung steht die V-Klasse der S-Klasse in nichts mehr nach. Zusätzlich lassen sich die Sitze über ein Schienensystem beliebig verschieben, auf Wunsch kann die luxuriöse Bestuhlung auch gegen die Fahrtrichtung eingebaut werden. Und: Neu sind die Lederbezüge in der Farbe Tartuffo zu haben. «Bestens passend zum Louis-Vuitton-Gepäck», wie ein Mercedes-Mann betonte.

Nummer 1 bei Shuttle-Services und Taxi-Unternehmen

Aber natürlich gibt es die neue V-Klasse, die sich seit 2014 dank neuer Wachstumsmärkte in China und Indien sowie stetig grösserer Beliebtheit bei Anbietern von Shuttle-Services und bei Taxi-Unternehmen über 200 000 Mal verkauft hat, auch für Kunden, denen das Platzangebot wichtiger ist als der Komfort. Für sie lässt sich der Grossraum-Van flexibel mit Einzelsitzen oder Sitzbänken konfigurieren, bis zu acht Personen finden Platz. Gross ist auch die Preisspanne: Sie reicht von 55’789 Franken für die Basis-Version mit Vorderradantrieb bis 88’099 Franken für die Luxusausführung Swiss Edition, die bei uns ab Juni zu haben sein wird.

Ob als VIP-Shuttle, familienfreundlicher Van oder als Camping-Modell Marco Polo: In allen 5,14 Meter langen und miondestens 2,2 Tonnen schweren Modellen verbauen die Stuttgarter ihre neuste Vierzylinder-Generation mit zwei Liter Hubraum. Dabei ist der Durchschnittsverbrauch selbst bei der Topversion mit 239 PS und einem Drehmoment von 500 Newtonmeter, mit 6,1 Liter fast so tief wie bei den kleineren Diesel mit 163 und 190 PS.

Und: Im März hat Mercedes mit dem EQV die seriennahe Studie der vollelektronischen V-Klasse präsentiert – mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern!

Mercedes-Benz V-Klasse: Facts & Figures

5-türige Grossraumlimousine in 3 Längen und bis zu 8 Sitzen.

Masse:

Länge: 4895 – 5370 mm, Breite: 1928 mm, Höhe: 1880 mm, Radstand: 3200 mm – 3430 mm.

Kofferraumvolumen:

610 bis 1410 Liter.

Leergewicht:

ab 2268 kg.

Motor:

2,0-Liter-4-Zylinder-Benziner mit 239 PS (176 kW) und 500 Nm.

Getriebe:

9-Gang-Automatikgetriebe.

Antrieb:

Allradantrieb.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 8,6 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 214km/h.

Verbrauch:

7,1 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

187 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab sofort bei den Händlern.

Preis:

Ab 88'099 Franken (Basismodell ab 55’789 Franken).

Infos:

www.mercedes-benz.ch