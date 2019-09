Der bessere Dreier

Der 3er von BMW ist ein Mittelklasse-Auto für Menschen, denen das Fahren per se wichtig ist. Heckantrieb (oder 4×4), feine Motoren (vor allem die Reihensechser), ein ergonomisches Cockpit – wer einmal einen 3er gefahren ist, wird dieses spezielle, feinfühlige und präzise Fahrgefühl ebenfalls mögen. Und was ist besser als ein 3er? Na klar, der 3er Touring. Diese Kombivariante ist in Europa sehr beliebt, in der Schweiz machte sie im letzten Jahr 87,5 Prozent aus – ein klares Verdikt. Nun ist diese Version endlich auch von der neuesten, sechsten Generation des Kassenschlagers erhältlich.

Für Familie und Fahrspass

500 bis 1510 Liter Ladevolumen, bequeme Sitze, eine gute Variabilität mit einzeln auf Tastendruck umklappenden Rücksitzen, ein cleveres und sehenswertes Anti-Rutsch-System im Kofferraum, modernste Assistenzsysteme, ein vorbildliches Infotainmentsystem – das alles macht den 3er Touring zum formidablen Familienfahrzeug. Und doch ist er eine echte Fahrmaschine: Wie er einlenkt, wie er bremst, wie er schaltet – ist grosses Kino.

Zu den Händlern kommt der 3er Touring Ende Monat mit einem Vierzylinder-Diesel mit 190 PS, einem Sechszylinder-Diesel mit 265 PS oder einem Sechszylinder-Benziner mit 258 PS. Im November folgen die Einstiegs-Varianten 318d (Diesel) und 320i sowie der Top-Benziner M340i xDrive. Die Plug-in-Version 330e kommt 2020.

BMW 330i xDrive Touring – Facts & Figures

Typ:

5-türiger Mittelklasse-Kombi mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4709 mm, Breite: 1827 mm, Höhe: 1445 mm, Radstand: 2851 mm.

Kofferraumvolumen:

500 bis 1510 Liter.

Leergewicht:

ab 1640 kg.

Motor:

Twin Power Turbo-Reihen-Vierzylinder mit 258 PS (190 kW) und 400 Nm.

Antrieb:

8-Gang-Automatik.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 5,8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

6,3 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

143 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab Ende September.

Preis:

Ab 61'300 Franken.

Infos:

www.bmw.ch