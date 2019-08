Die zwei nehmen es mit jedem auf

Null auf hundert – das mag zwar auch ein protziger Stammtischwert sein, doch es ist nach wie vor eine Messlatte. Wer diesen Sprint in oder unter vier Sekunden bewältigt, gehört einer exklusiven Riege an. Dass ein Kompaktwagen mit Verbrennungsmotor dies schaffen kann, war vor wenigen Jahren noch unvorstellbar. Heute brennen die Kleinen von Mercedes-AMG diese Zeit mit einer Nonchalance in den Asphalt, dass man es kaum fassen kann.

Daran ist vieles erstaunlich. Etwa die Tatsache, dass der neue A 45 S und sein Coupé-Pendant CLA 45 S diesen Wahnsinnsspurt mit einem Vierzylindermotor und 2 Liter Hubraum hinlegt. Oder dass dieser Motor 421 PS leistet, was einer Literleistung von

210 PS entspricht; das kann kein anderes Serienauto auf dem Markt.

Überhaupt nicht überzüchtet oder ausgereizt

Es erstaunt auch, wie souverän sich das anfühlt, wenn man diesen Kompakten die Sporen gibt – erwachsen und harmonisch, überhaupt nicht überzüchtet oder ausgereizt. Und nicht zuletzt erstaunt das Fahrverhalten dieser Kraftprotze: Denn es sind keine aufgepumpte Krawallbrüder, sondern ausgereifte Sportwagen mit hochwertiger Technik an Bord. Etwa die Nanoslide-Beschichtung in den Zylindern – das wird sonst in der Formel 1 eingesetzt. Oder das AMG-Speedshift-Doppelkupplungsgetriebe mit acht Gängen und enorm schnellen Schaltzeiten.

Oder der Allradantrieb 4Matic+, bei dem die Kraft nicht nur vollvariabel zwischen Vorder- und Hinterachse, sondern dort auch noch zwischen den einzelnen Rädern verteilt werden kann. Das verbessert einerseits die Traktion und ermöglicht andererseits wunderbare Querfahrten: Die beiden Kompakten verfügen neu über einen «Drift Mode», wie man ihn bereits aus dem ebenfalls allradgetriebenen Ford Focus RS kennt.

Auf der Rennstrecke werden die beiden Kompakten zum Tier

Optisch bleiben der Steilheckler A 45 S und das viertürige Coupé CLA 45 S natürlich Kompaktwagen, auf der Rennstrecke werden sie aber zum Tier; Ein Aerodynamik-Paket, bei der A-Klasse etwas protziger, beim CLA etwas dezenter, inklusive markigem Heckdiffusor und zwei fetten Doppelendrohren signalisieren, dass man es hier mit der scharfen Topversion zu tun hat. Und im Innern kommt dank Schalensitzen, Sportlenkrad und einer ausgeklügelten Telemetrie-App echtes Rennsportfeeling auf.





Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+

– Facts & Figures

Typ:

4-türiges Sportcoupé mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4693 mm, Breite: 1857 mm, Höhe: 1413 mm, Radstand: 2729 mm.

Kofferraumvolumen:

460 Liter.

Leergewicht:

ab 1585 kg.

Motor:

2-Liter-Turbobenziner mit 421 PS (309 kW) und 500 Nm.

Antrieb:

8-Gang-Getriebe AMG Speedshift.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 4,0 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 270 km/h.

Verbrauch:

8,3 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

189 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Ab Herbst 2019.

Preis:

Noch nicht bekannt.

Infos:

www.mercedes-benz.ch