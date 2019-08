Dieser Luxus-Van steht unter Strom

Mercedes dreht weiter am Regler und baut seine Flotte an Elektroautos aus: Nachdem der EQC seit ein paar Wochen am Markt ist und noch bevor der EQA die Kompakten elektrisiert, macht sich deshalb jetzt auch eine elektrische V-Klasse auf den Weg, die als EQV zur ersten noblen Grossraumlimousine ohne lokale Emissionen werden soll.

Ein kluger Schachzug der Schwaben: Geplant als Premiere für die IAA Anfang September in Frankfurt und im kommenden Frühjahr im Handel, belegen die Stuttgarter damit ein Segment, bei dem man sich mit keinem Konkurrenten messen muss – denn eine elektrische Grossraumlimousine gibt es noch nicht. Und da die V-Klasse weltweit immer öfter als VIP-Shuttle unterwegs ist, dürfte der Neuling insbesondere auf kurzen und mittleren Strecken als Stromer punkten.



Das Anfahren ist so sanft wie im ICE

Bei Probefahrten in Vorserienfahrzeugen erlebte man die V-Klasse als leisen Riesen, der wie gemacht scheint für den Elektroantrieb. Denn wo einem auch nach dem aktuellen Facelift der zwar deutlich erstarkte, aber noch immer laute Diesel bei jedem Kickdown aus dem edlen Luxustraum reisst, herrscht hier endlich Ruhe beim Reisen. Flüsterleise aber mit nachhaltiger Kraft schiebt der 150 kW-Motor den 3500 Kilogramm schweren Koloss voran und macht das Anfahren dabei so sanft wie im ICE.

Während der Fahrer deshalb in seiner Gefühlswelt vom Trucker zum Lokführer mutiert, schnurrt die V-Klasse in kaum zehn Sekunden auf Tempo 100. Schluss ist bei 160 Sachen, doch das interessiert heutzutage ja nur noch unsere nördlichen Nachbarn.



Ansonsten ist der EQV mindestens genauso universell einsetzbar wie mit einem Diesel. Oder sogar noch besser. Denn in der Stadt beschleunigt der E-Motor souveräner und fährt sanfter, auf der Landstrasse drückt das dicke Akkupack den Schwerpunkt und verbessert so das Fahrgefühl in Kurven, und auf der Autobahn geht es an Bord deutlich ruhiger zu.

Gut 400 Kilometer Reichweite

Und selbst wenn die 405 Kilometer aus der Norm nur unter grösster Mühe erreichbar sein werden, kann man sich mit 100 kWh Akkuleistung zumindest sicher auf die Mittelstrecke trauen. Denn selbst die Strecke von Zürich nach Genf sollte man sportlich und trotzdem locker schaffen. Weil der EQV nur über die Vorderrachse angetrieben wird, dürfte der eine oder andere Hotelier in den Bergen allerdings ins Grübeln kommen, denn da macht ein Allradantrieb natürlich Sinn.

Zwar fühlt sich das Reisen und das Fahren in der elektrischen V-Klasse ganz anders an, aber am Raumgefühl ändert sich nichts und auch nicht an der Variabilität. Weil die Batteriepacks im Wagenboden stecken, bleibt der gesamte Platz für Passagiere und Gepäck erhalten, und man kann nach wie vor beliebig Stühle rücken. Einzelsitze, Dreierbänke mit oder gegen die Fahrtrichtung oder einfach nur ein grosser Kasten für ein paar Dutzend Koffer.

Alles kann, nichts muss. Nur eines darf man dabei nicht vergessen: Weil die Akkus gut und gerne sechs Zentner wiegen, ist es mit der Zuladung für die V-Klasse nicht mehr ganz so weit her.

Der EQV ist das modernere Auto

Aber der EQV hat nicht nur einen Antrieb, der besser zur V-Klasse passt als die Vierzylinder-Diesel, sondern er ist auch sonst das modernere Auto. Denn während sich Diesel-Fahrer auch nach dem Facelift noch mit dem alten Infotainment herumplagen müssen, gibts für den Stromer schon eine EQ-spezifische Weiterentwicklung von MBUX: Im hochauflösenden 10-Zoll-Media-Display befindet sich im Hauptmenü die EQ-App als Zugriffspunkt zu den spezifischen Anzeigen und Einstellungen.

Dazu gehören unter anderem Ladestrom, Abfahrtzeit, Energiefluss und natürlich Verbrauchshistogramm. Zudem lassen sich über das Media-Display auch die Navigation und Lade-Funktionen bedienen. Zu den Stärken von MBUX zählt auch in der V-Klasse die intelligente Sprachsteuerung mit natürlichem Sprachverstehen. Sie unterstützt Infotainment-Funktionen (Telefon, Musikauswahl, Wettervorhersage etc.) sowie zahlreiche Komfort-Funktionen wie die Klimatisierung oder das Licht. Via App können EQV-Fahrer zudem ihre Ziele planen, eine Abfahrtszeit eingeben und den Innenraum so auf die gewünschte Temperatur bringen.



Mit dem EQC für den wohlsituierten Weltverbesserer und dem EQV für Gruppenreisen mit gutem Gewissen hat Mercedes-Benz zwar schon mal zwei Wegpunkte auf der Electric Avenue markiert und stellt dem Saubermann unter den SUVs ein Spaceshuttle für Familien, Firmen, Fahrdienste und Hoteliers zur Seite, das für smoggeplagte Städte genauso taugt wie für die Mittelstrecke.

Aber dabei wird es nicht bleiben: Im nächsten Jahr kommt der EQA und im Jahr darauf mit dem EQB auf Basis des gerade erst enthüllten GLB noch ein weiterer Raumkreuzer, der vielleicht zum besten Kompromiss unter den Stromern taugt. Denn als erster Siebensitzer in der Kompaktklasse vereint er das trendige Styling eines SUV mit dem Platz einer Grossraumlimousine.