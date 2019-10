E-Brückenbauer mit Stern

Alles steht heute unter Strom: Die «Fridays for Future», die Medien, die Analysten und die Hersteller. Und seit ein paar Monaten auch der Schweizer Markt: Bis Ende September wurden bei uns 8831 Elektroautos zugelassen. Das entspricht zwar erst einem Marktanteil von 3,9 Prozent, aber auch einer Steigerung von über 150 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum – und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.

Im Gegenteil. Immer mehr Autos rollen auf den Markt. Autos, wie der Mercedes-Benz EQC, der auf dem GLC aufgebaute Elektro-SUV. Technisch zwar genaugenommen ein «Kompromiss», im Alltag aber ein Winner. Denn obwohl der EQC von einer Asynchronmaschine mit 408 E-PS am Start steht, verwöhnt er mit den typischen Mercedes-Tugenden: Höchste Qualität, tolle Performance und Komfort. Die Stuttgarter verzichteten ganz bewusst auf ein allzu futuristisches Design, um mögliche Interessenten nicht gleich mit Effekthascherei zu vertreiben.

Mit der privaten Wallbox ist der EQC «immer» voll

Da das Infotainmentsystem MBUX – egal welcher Antrieb – Massstäbe setzt, punktet es auch im EQC: Die Navigation plant Routen inklusive Ladestopps, dabei fliessen Daten wie Verkehrsfluss, Stromverbrauch sowie verfügbare Ladestationen mit ein. Wer trotzdem nicht ohne «Boxenstopp» ans Ziel kommt: Am Schnelllader gibts in 40 Minuten 80 Prozent der Kapazität, an der Wallbox dauert es elf Stunden, bis die Akkus voll sind.

Mercedes-Benz EQC – Facts & Figures

Typ:

5-türiges Elektro-SUV mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4774 mm, Breite: 1923 mm, Höhe: 1625 mm, Radstand: 2873 mm.

Kofferraumvolumen:

500 bis 1460 Liter.

Leergewicht:

ab 2495 kg.

Motor:

Asynchronmaschine mit 408 PS (300 kW) und 760 Nm.

Antrieb:

lineares 1-Gang-Getriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 5,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 180 km/h.

Verbrauch:

2,4 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

0 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab sofort.

Preis:

Ab 84'900 Franken.

Infos:

www.mercedes-benz.ch