Ein Bayer mit Supra-Kräften

Der neue Toyota GR Supra hat es nicht leicht. Nach 17-jähriger Modellpause tritt er das Erbe der vierten Supra-Generation an, die durch Videogames, die Filmreihe «The Fast and the Furious» und ihr imposantes Flügelwerk Kultstatus erlangte. Doch diesmal – apropos Spoiler – stammt die Technik nicht aus Japan, sondern entspricht dem BMW Z4, der auch im Interieur von jedem Schalter, Knopf und Monitor grüsst. Das Aussendesign ist zwar eigenständig, wird aber mindestens so kontrovers diskutiert. Nicht zuletzt die vielen Lufteinlässe werfen Fragen auf. Weil die wenigsten von ihnen tatsächlich Lufteinlässe sind.

All das ist Ballast, den das 1570-Kilo-Coupé zusätzlich mit sich herumschleppen muss. Obwohl: muss? Ach was, raus damit! Es geht auf die Rennstrecke und dort braucht es keine Philosophie, sondern gute Ergonomie. Kein «Made in Japan»-Label sondern eine Sporttaste. Und keinen schönen Auftritt, sondern einen starken Antritt – den einem der 340 PS starke Reihensechs-

zylinder zweifelsohne beschert. Der Schwerpunkt ist tief, der Radstand kurz, die Spur dafür umso breiter, die Achslastverteilung perfekt und die 8-Gang-Automatik so flink, dass man kein Handschaltgetriebe vermisst – jedenfalls nicht wirklich.

Gerade mal 150 Exemplare für die Schweiz

Wer hat’s erfunden? Egal. Die Ingenieure von Gazoo Racing – daher das neue Kürzel GR im Modellnamen – haben die Hardware in Eigenregie abgestimmt. Und zwar genau so, dass man mit den 500 Newtonmeter auf der Hinterachse weder über-, noch bei ausgeschaltetem ESP, unterfordert ist. Und es einem verdammt schwerfällt, nicht in einen hysterischen Begeisterungssturm zu verfallen.

Schwerfallen könnte höchstens, eines von nur 150 Exemplaren zu ergattern, die dieses Jahr in die Schweiz geliefert werden. Oder aber die 79’900 Franken aufzubringen. Typisch Toyota immerhin, dass es als einzige und maximal 1’100 Franken teure Option eine spezielle Aussenlackierung gibt. Alles andere – vom aktiven Hinterachsdifferenzial über das Head-up-Display bis hin zur Lederausstellung in BMW-Qualität – ist inbegriffen.

Toyota GR Supra Facts & Figures

2-türiges Sportcoupé mit 2 Sitzen.

Masse:

Länge: 4379 mm, Breite: 1854 mm, Höhe: 1292 mm, Radstand: 2470 mm.

Kofferraumvolumen:

290 Liter.

Leergewicht:

ab 1570 kg.

Motor:

3-Liter-Reihensechszylinder-Benziner mit 340 PS (250 kW) und 500 Nm.

Antrieb:

Achtgang-Automatik.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 4,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

7,5 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

170 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab sofort.

Preis:

Ab 79'900 Franken.

Infos:

www.toyota.ch