Ein Boxer unter Strom

Seit über 90 Jahren ist der Zweizylinder-Boxermotor wesentlicher und erfolgreicher Bestandteil der technischen wie optischen Identität von BMW Motorrad. Doch im Zuge der zunehmenden Elektrifizierung der BMW Group stellt sich auch der Zweirad-Abteilung in München die Frage, wie ein BMW Motorrad mit elektrischem Antrieb aussehen könnte? Eine mögliche Antwort gibt der Vision DC Roadster.

«Die Studie zeigt, wie wir einerseits die Identität und das Aussehen unserer Motorräder weiter beibehalten können, und andererseits eine aufregend neue Art von Fahrspass ermöglich», erklärt Edgar Heinrich, Leiter Design BMW Motorrad. «Denn wer es schon einmal probiert hat, der weiss, dass elektrisch auf zwei Rädern fahren extrem aufregend ist! Das hohe Drehmoment sorgt für eine atemberaubende Beschleunigung. Und dieser neuen Dynamik verleihen wir mit dem Vision DC Roadster eine Gestalt.»

«Motordesign» wie beim ersten Boxermotor von 1923

An die Stelle des bisherigen Motors tritt der vertikal eingebaute, längs orientierte Energiespeicher. Zu seiner Kühlung ragen seitlich zwei Elemente mit Kühlrippen und integrierten Ventilatoren heraus. Wie schon beim ersten Boxermotor, der 1923 federführend unter Max Friz entwickelt wurde, werden so die zu kühlenden Elemente in den Fahrtwind gestellt. Der E-Antrieb findet unter dem Energiespeicher Platz und ist direkt mit dem Kardan verbunden. Die tiefe Front und das kurze, hohe Heck vermitteln Agilität, anstelle des Tanks spannt sich eine filigrane Gitterrahmenstruktur über den Fahrzeugkörper und zeichnet die Flyline eines sportlichen Roadsters.

Im überwiegend dunkel gehaltenen Farbkonzept setzen besonders die mechanischen Elemente wie die freiliegende Kardanwelle und die Duolever-Gabel Akzente. Diese beiden klassischen BMW-Merkmale werden neu interpretiert und aufwändig inszeniert. «Der Vision DC Roadster ist visionäres Sinnbild für die Zukunft von BMW Motorrad mit alternativen Antrieben», schreibt BMW. «Es inszeniert das elektrische Fahrerlebnis mit einer neuen und eigenständigen Ästhetik in bester BMW-Tradition.»



(lie/pd)