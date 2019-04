Ein Schwabe mischt Bayern auf

Dicke Post aus Stuttgart: Als «The sexiest car on Munich’s roads» präsentierte Mercedes-Benz das neue CLA Coupé der Presse. Die Schwaben wollen also das heisseste Auto in der bayerischen Hauptstadt haben, und sie verkünden dies ausgerechnet an Münchens Leopoldstrasse, wo exklusive Supersportwagen flanieren wie andernorts Taxis, wo eine Luxuslimousine der nächsten folgt. Doch immerhin: In seiner kleinen Nische, im Untersegment der viertürigen Coupés in der Kompaktklasse, da ist der CLA tatsächlich König. Zumindest noch.

«Mit dem ersten CLA haben wir damals ein völlig neues Segment erschlossen. Und der Erfolg gibt uns recht: Bisher wurden rund 750‘000 Einheiten verkauft», sagt Vertriebsvorständin Britta Seeger. Auf den Lorbeeren ausruhen darf sich der CLA aber nicht, die Konkurrenz schläft nämlich nicht: Von unten rückt der

Hyundai i30 Fastback dicht heran, der Kia Proceed greift den CLA Shooting Brake (ab Herbst) an, und spätestens wenn BMW im nächsten Jahr den 2er ebenfalls als viertüriges Coupé lanciert, wird die Luft für den erfolgsverwöhnten Stuttgarter dünner.

Konkurrenz aus eigenem Haus

Sogar hausintern hat der CLA Konkurrenz erhalten: Die A-Klasse Limousine, die die Technik für den neuen CLA liefert, sieht sehr ähnlich aus, bietet fast das Gleiche und kostet erst noch weniger. Okay, der CLA ist ein kleines bisschen grösser, die Spur ist vorne und hinten etwas breiter, und natürlich sieht er mit seinen rahmenlosen Fenstern, dem Sharknose-Grill und der eleganten Silhouette eine Spur hochklassiger aus als die A-Limousine. Doch die Unterschiede sind schon sehr dezent.

Im Fahrbetrieb wird Otto Normalfahrer auch keine grossen Unterschiede herausspüren. Das CLA Coupé rollt manierlich ab, lenkt willig ein und lässt sich gerne auch mal etwas flotter in eine Kurve ziehen – ein Sportwagen ist er aber nicht.

Das zeigen auch die Motoren: Zur Markteinführung sind drei Benziner (136 bis 224 PS) und ein Diesel (116 PS) erhältlich. Weitere Motoren wie der spannende 220d sind in der Pipeline, genauso wie die scharfen AMG-Varianten, vorerst in Person des CLA 35 4Matic mit 306 PS, der für August erwartet wird; später werden noch CLA 45 und 45 S folgen.

Mercedes-Benz CLA Coupé Facts & Figures

5-türiges Kompaktwagen mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4688 mm, Breite: 1830 mm, Höhe: 1439 mm, Radstand: 2729 mm.

Kofferraumvolumen:

460 Liter.

Leergewicht:

ab 1550 kg.

Motor:

2,0-Liter-4-Zylinder-Benziner mit 224 PS (165 kW) und 350 Nm.

Antrieb:

7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 6,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

6,1 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

139 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab Mai.

Preis:

Ab 51'800 Franken.

Infos:

www.mercedes-benz.ch