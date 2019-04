Erfrischend, aber nicht aufdringlich

Schön glänzen tut er ja – immer noch. Oder besser «wieder» – auch nach einem heissen, staubigen, anstrengenden und hektischen Testjahr. Der Kona wurde während 12 Monaten auf Herz und Nieren geprüft, musste als erstes seine Nehmerqualitäten bei Eis und Schnee unter Beweis stellen: Allradantrieb hat er ja (im Gegensatz zu vielen Konkurrenten) und Platz für bis zu fünf Wintersportler. Perfekt.

«Wir nehmen den Kona», hiess es an den Wochenenden. Er kam jeweils unversehrt zurück, ohne zu murren, um gleich wieder als Einsatzfahrzeug seinen nächsten Dienst zu verrichten. Ikea rief, der Kona kam: Zwar schluckte der 4,17 lange Koreaner die 2,2 Meter langen Schrankteile bravurös, leider liess sich die Heckklappe nur mühsam fixieren. Mit etwas Bastelei klappte aber auch das.

Ein Sommer in Ibiza

Im Sommer dislozierte der Kona – sein Name stammt aus Hawaii – nach Ibiza. Nicht etwa, um sich an der Sonne auszuruhen. Nein, Sondereinsätze waren gefragt – und die nicht zu knapp. Grosseinkäufe, schon wieder Möbelransporte, Ausfahrten an den Strand, kurvige Inselrundfahrten und der obligate Shuttledienst vom Bambuddha zum Ushuaia, vom Ushuaia zum Pacha und zurück. Der Kona nahm sie alle mit: Familie, Gäste, Freunde. Und mit Jason Segel – Marshall Eriksen aus der Sitcom «How I Met Your Mother» –, liess sich auch ein waschechter TV-Star an die Playa d’en Bossa fahren.

Optisch gefällt der Hyundai Kona auch nach einem Jahr noch. Die Hyundai-Designer schafften es haarscharf, den Kona optisch zwar dynamisch, aber nicht überladen oder zu effekthascherisch zu zeichen. Schliesslich zielt der ab 19 990 Franken erhältliche Mini-Kraxler auf ein junges Publikum, da macht auch die optional erhältliche Zwei-Farben-Lackierung für 650 Franken Aufpreis, durchaus Sinn.

Kritik gibts wenig

Kritikpunkte haben wir bei unserem Jahrestester kaum welche gefunden. Zwar hat das Doppelkupplungsgetriebe bei kaltem Motor Mühe in die Gänge zu kommen und die Treibstoff-Warnanzeige macht sich erst bei einer Reichweite von 30 Kilometern bemerkbar. Peanuts. Denn die 177 PS des Topbenziners machen in Zusammenarbeit mit den meist serienmässig verbauten Assistenzysteme den Kona nicht nur zum bequemen Allrounder, sondern sie machen auch Spass. Ganz ohne Krawall.