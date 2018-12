Fifty Shades of Woking

Die Grenzen zwischen technischer Raffinesse und organischen Formen waren immer schon schwer zu tarieren. Viel ist geschrieben worden über McLarens Super Serie, über die ausserordentlich sinnliche Ausstrahlung der Supersportwagen aus Woking, die mehr als nur Sportwagenfans in Erregung bringen. Mit dem 720S ging McLaren einen Schritt weiter in Richtung Jugendverbot. Die geschwungenen Kurven der Hüften, die lustvolle Erotik der Buglinien, die aufreizende Silhouette des 720S sind nicht nur ein Zeichen dafür, wie ein Supersportler den Wind betrügen kann. Sie sind vielmehr ein sinnliches Ereignis, die XXX- Version eines Zweisitzers. Der soeben präsentierte 720S Spiders setzt dem noch einen drauf.

Als die Coupé-Version vergangenes Jahr auf dem Genfer Auto Salon vorgestellt wurde, verdeckten wertkonservative Familienväter schamvoll die Augen ihrer Kinder. Mit dem Auftritt des Spiders müssen sie die Kleinen nun ungewohnt früh ins Bett schicken. Echt jetzt, seit dem Jaguar E-Coupé gab es keinen Sportwagen, der einen ähnlich aggressiven Sex Appeal ausstrahlt wie der McLaren 720S. Und nun haben sie ihm auch noch das Oberteil genommen.

Kommt hinzu, dass das Verdeck des neuen 720S Spider nicht aufreizend langsam geöffnet wird. Das Hardtop-Dach wird geradezu weggerissen: Ganze elf Sekunden braucht der Spider, um oben ohne aufzutreten. Und das bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometer. Bevorzugt man den Spider jugendfrei, drückt man auf einen Knopf in der Mittelkonsole. Das elektrochromatisch transparente Verdeck verwandelt sich in ein schwarzes, undurchsichtiges Wagendach, und keiner sieht mehr rein.

In weniger als acht Sekunden auf Tempo 200



Nüchtern gesehen unterscheidet sich der Spider technisch nicht vom Coupé. Ein 4,0-Liter-Doppelturbo V8 mit 530 kW/720 PS, 770 Newtonmeter Drehmoment und einem einstellbaren 7-Gang Seamless Shift Getriebe katapultieren den 720er in weniger als acht Sekunden auf 200. Und selbst ohne Verdeck erreicht der Mittelmotor-Spider eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h. Was das für die Frisur bedeutet, wird sich bei einer ersten Fahrt erweisen. Zieht sich der McLaren wieder an, sind 341 möglich.

Solche Werte sind möglich, weil der Spider nicht nur eine aerodynamische Meisterleistung darstellt, sondern auch, weil er nur 1332 Kilogramm Trockengewicht auf die Waage bringt – man muss sich immer wieder erinnern, dass wir hier über ein Kraftfahrzeug reden. Das reicht selbst in der Klasse der Supersportler für einen Spitzenplatz. Wie sehr in der Grafschaft Surrey am Gewicht gespart wird, beweist die Konstruktion des Verdecks – der Spider wiegt nur 49 Kilogramm mehr als das Coupé.

Der extrem leichte Mono Cage II-S Body besteht – wie bei McLarens PT1 Hypercar – aus einer einteiligen Kohlefaserkonstruktion, die gleichzeitig für enorme Sicherheit der Passagiere und ungeahnte Karosseriesteifheit sorgt. Das resultiert in Fahreigenschaften, die ans Legendäre grenzen – mit Beschleunigungskräften von bis zu 1,05 g, und das auf P1 Strassen-Pirellis. Dabei hilft die Proactive Chassis Control, die in fünfjähriger Zusammenarbeit mit der Universität von Cambridge entwickelt wurde.

Der Spass kostet ab 273'000 Euro

Selbst das Öffnen der Türen ist ein sensuelles Erlebnis. Ein Schwung nach oben und aussen, und schon haben selbst McLaren-Besitzer über 60 Jahren wenig Probleme beim Ein- und Aussteigen. Bleibt die Frage, wer aussteigen will? Ist man erst einmal drin, erlebt man das typische McLaren-Feeling. Das minimalistische Cockpit wurde vom Coupé übernommen. Wie dort beherrscht eine grosse, digitale Anzeige das Armaturenbrett. Ein vergleichsweise kleiner Monitor in der Mittelkonsole informiert über die üblichen Fahrzeugdaten, Navigation und erlaubt die Wahl des Fahrmodus. Sitze aus feinstem Leder koordinieren farblich mit den zwei neuen Wagenfarben – zusätzlich zu den schon lieferbaren – Belize Blue und Aztec Gold.

Der Spass ist nicht billig. Die 273'000 Euro für den Spider reichen im Supercar-Segment für einen Platz in der oberen Mittelklasse, was dann aber auch heisst, dass der 720S Spider in der Relation nicht wirklich zu teuer ist. Der Ferrari 488 Spider kostet weniger, Aston Martins DB9 ist ungefähr gleich teuer. Aber keiner der Beiden lässt sich so streicheln wir der McLaren.

Bestellt werden kann der Spider seit der Vorstellung auf der Weihnachtsfeier in Woking Anfang des Monats, bei der McLarens neues Sexsymbol bejubelt wurde. Ausgeliefert wird er ab März.

