Französischer Beau mit Schwächen

Ich weiss: Citroën will mit der neuen Submarke DS – mittlerweile soll sie gar nicht mehr in Zusammenghang mit Citroën genannt werden –, primär im riesigen chinesischen Markt punkten. Aber auch hier in der Schweiz werden Autos angeboten. Und wir alle wissen: Die Schweiz ist ein automobiler Luxusmarkt. Also sollten bei uns für DS alle Zeichen auf Grün stehen. Fehlanzeige: Die Zahlen sind rot. Zumindest nach den ersten sieben Monaten 2019 liegt die junge Marke 23,8 Prozent hinter dem Vorjahr zurück.

Das klingt schon sehr negativ und ist in effektiven Verkäufen ausgedrückt noch viel enttäuschender: Gerade mal 392 DS-Modelle wurden 2019 in der Schweiz an den Mann oder die Frau gebracht.

Erstaunlich wenig, denn mit dem DS3 Crossback haben die Franzosen seit ein paar Wochen eines der schönsten Autos in der Um-die-4-Meter-Klasse am Start. Positioniert gegen Audi Q2 oder Mini Countryman lässt der Franzose die deutsche Premium-Konkurrenz optisch verblassen. Aufgebaut auf einer modernisierten Plattform und wie alle Modelle der Marke mit provozierendem Pariser Chic und viel Glanz und Glamour gezeichnet, ist er ein absoluter Hingucker und überrascht aussen mit vielen liebevollen Details.

Doch wir hängen uns den DS3 Crossback nicht an die Wand, sondern benutzten ihn im Alltag. Und während die Umkehr von «Form follows function» aussen Spass macht, sorgt das Design innen für unnötige Aufregung und Ablenkung – logisch ist wenig und praktisch fast nichts. Darüber trösten auch die hochwertigen Materialien und die erstklassige Verarbeitung nicht hinweg.

Auch unter dem Blech kann der Franzose die Erwartungen nicht ganz erfüllen: Der 1,2-Liter-Dreizylinder mit 130 PS wirkt meistens sehr angestrengt, die Lenkung ist sehr indirekt, das Fahrwerk okay – aber Premium ist anders. Und mit Premium muss man sich messen, wenn man 45’500 Franken für einen kleinen Crossover aufruft.

Auch wenn die Franzosen dem Schönling nebst dem tollen Aussendesign auch ein intelligentes LED-Matrix-Licht und ein perfektes Keyless-System spendieren, kann das die Mängel im Alltag nicht kompensieren. Wers selber probieren will, kann das Auto für 24 Stunden probefahren – Anmelden auf www.dsautomobiles.ch.





DS Automobiles DS3 Crossback La Première – Facts & Figures

Typ:

5-türiger Crossover mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4118 mm, Breite: 1791 mm, Höhe: 1534 mm, Radstand: 2558 mm.

Kofferraumvolumen:

350 bis 1050 Liter.

Leergewicht:

ab 1205 kg.

Motor:

1,2-Liter-3-Zylinder-Turbobenziner mit 130 PS (96 kW) und 230 Nm.

Antrieb:

8-Gang-Automatik.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 9,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 196 km/h.

Verbrauch:

4,9 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

111 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Frühsommer 2019.

Preis:

Ab 45'500 Franken (Basismodell ab 28'500 Franken).

Infos:

www.dsautomobiles.ch