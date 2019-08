Für letzte Tests gehts in den heissen Sand

Das Testprogramm für die neue Generation des legendären Land Rover Defender biegt nach über 1,2 Millionen Testkilometern auf die Zielgerade ein. Zuletzt stehen Tests mit Organisationen auf dem Programm, die die Fahrzeuge im beruflichen Alltag einsetzen werden. Nach der Tier- und Naturschutzorganisation Tusk in Kenia sind nun die Fahrzeugspezialisten der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) an der Reihe, den neuen Defender vor seiner Markteinführung zu erproben.

Gemeinsam mit Entwicklungsingenieuren von Land Rover fuhren sie die Erprobungsfahrzeugen durch den Wüstensand und die sengende Hitze der Vereinigten Arabischen Emiraten; das IFRC unterhält in Dubai ihr globales Fahrzeugzentrum. Das gemeinsame Testprogramm ist Teil der globalen Partnerschaft der beiden.

Partnerschaft mit IFRC seit 1954

Auch in den kommenden drei Jahren wird die britische Marke die Hilfsorganisation in ihrer weltweiten Arbeit unterstützen, etwa in der Katastrophenvorsorge und Katastrophenhilfe in Ländern wie Indien, Mexiko und Australien. Die Partnerschaft von Land Rover und IFRC reicht bis ins Jahr 1954 zurück, als die humanitäre Organisation einen speziell umgebauten Land Rover der Serie I in seinen Dienst stellte – als mobile Apotheke in der Golfregion.