Gehen dem Elektroauto Sion bald die Lichter aus?

Der Name Sion scheint nicht nur im Schweizer Profifussball für viel Lärm und eher wenig Erfolge zu sorgen: 2018 wurde der Traum der Olympischen Winterspiele «Sion 2026» begraben, und nun steht mit dem von den Medien gehypten Elektroauto des deutschen Start-ups Sono Motors ein weiteres Projekt mit dem Namen Sion vor dem Aus. «Statt aufzugeben wer wir sind, kämpfen wir für das, woran wir glauben», heisst es zwar auf der schwarzen Homepage von Sono Motors. «Wir starten eine der grössten Community-Funding-Kampagnen. Für eine Welt, in der jedes Auto elektrisch fährt und geteilt wird. Für uns und zukünftige Generationen. Unterstütze uns.»

Umfrage Wie interessant findest du das Projekt Sion? Sehr spannend! Es braucht solche Vor- und Querdenker – auch in der Autobranche.

Frag mich wieder, wenn der Sion tatsächlich auf die Strasse rollt. Bis dann bleibe ich skeptisch.

Ich denke, Duddenhöffer hat recht, die sind zu spät, hätten den Sion lieber vor 10 Jahren lanciert. Als günstige Alternative zu Tesla.

Elektromobilität hat eh keine Zukunft. Ich werde mein Leben lang einen Verbrenner fahren.

«Wir» und «uns» sind in erster Linie das Gründerteam mit Laurin Hahn, Navina Pernsteiner und Jona Christians, die mit 74 Prozent Anteilen noch immer die Mehrheit an Sono Motors halten. Und noch immer an den Sion glauben. Jenes kompakte Elektroauto, auf dessen Karosserie 248 Solarzellen eingearbeitet wurden, um pro Tag bis zu 34 Kilometer zusätzliche Reichweite durch reine Sonnenenergie zu gewinnen. «Volle Autarkie auf kurzen Strecken», versprechen die Gründer.

Bis 255 Kilometer rein elektrisch

An der Steckdose zu 100 Prozent geladen, soll der 4,3 Meter lange Sion nach WLTP-Standard um die 255 Kilometer rein elektrisch schaffen. An einer leistungsstarken Säule dauert das Laden (theoretisch) bestenfalls 30 Minuten, kosten soll der Stromer im Golf-Format inklusive Akkus 25'500 Euro.

Tönt zwar alles verheissungsvoll, aber seit der umjubelten Präsentation 2017 ist auch am Sono-Hauptsitz in München der graue Alltag eingezogen. Und wenn es bis zum 30. Dezember mittels der Anfang Monat gestarteten Community-Funding-Kampagne nicht gelingt, 50 Millionen Euro zu generieren, heisst es Lichter löschen. «Im Laufe zahlreicher Verhandlungen mit internationalen Investoren haben wir feststellen müssen, dass sich die Erwartungen der klassischen Finanzwelt nur schwer mit unseren Zielen und Werten vereinbaren lassen», erklären Hahn und Christians.

«Wir wollen weiterführen, wofür wir angetreten sind»

Offenbar liefen die Jungunternehmer Gefahr, die Kontrolle über ihre Technologien an Investoren abgeben zu müssen. «Das hätte das Aus für den Sion bedeutet, doch wir haben uns gegen den Ausverkauf von Sono Motors entschieden», geben sich die Gründer kämpferisch und betteln auf der Homepage um weitere finanzielle Unterstützung: «Wir wollen weiterführen, wofür wir angetreten sind. Wir gehen dahin zurück, wo wir begonnen haben. Zu euch. Zu unserer Community. Es liegt jetzt in euren Händen, ob der Sion auf die Strasse kommt.»

«Zu spät», lässt der deutsche Auto-Wissenschafter Ferdinand Dudenhöffer kaum Zweifel offen: «Die Zeit der Start-ups ist vorbei.» Laut dem Professor am Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen stehen die Elektroautos definitiv vor dem grossen Durchbruch. «Tesla war der Frontrunner, alle anderen sind Nachfolger. Und nun sind auch die ‚Big Player’ im Markt. Da haben Start-Ups wie Sono Motors keine Chancen mehr.»

Dudenhöffer glaubt zudem, dass die Idee mit den Solarzellen auf der Aussenhaut des Fahrzeugs das Projekt nicht mehr retten können. «Die Solarzellen sind als Zusatzenergie durchaus interessant, etwa im Winter beim Vorwärmen des Innenraums», schränkt der Fachmann ein. «Aber andere Hersteller haben schon seit einigen Jahren Schiebedächer mit Solarzellen im Angebot – ohne den Durchbruch zu schaffen. Die Innovation ist daher überschaubar.»

Crowdfunding-Kampagne als letzte Möglichkeit

Für Sono Motors und seine mittlerweile rund 100 Mitarbeiter ist die Crowdfunding-Kampagne die letzte Möglichkeit, den Sion irgendwann noch auf die Strasse zu bringen. Doch die Chancen sind gering, wie der aktuelle Stand heute Sonntag um 12:00 Uhr zeigte: 11,2 Millionen Euro sind zwar überraschend viel Geld, aber noch fehlen knapp 39 Millionen, und während den kommenden Festtagen dürfte das Portemonnaie bei den meisten Leuten ohnehin weniger locker sitzen. «Nach den verschiedenen Medienberichten wird es jetzt noch schwieriger, Unterstützer, Käufer oder Investoren zu finden», warnt Dudenhöffer vor zu grossen Hoffnungen. «Wer Zeitung liest, kennt die Geschichte und wird sein Geld trotz Negativ-Zinsen lieber zur Sparkasse bringen.»

Auch die Crowdfunding-Historie in Europa zeichnet ein düsteres Bild: 50 Millionen Euro in nur 30 Tagen – keine Kampagne hat das in so kurzer Zeit geschafft. In Deutschland bewegen sich die erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte bei einstelligen Millionen-Beträgen. Deshalb hofft Sono Motors vor allem auf Menschen, die einen Sion kaufen möchten. Der Deal: Sie sollen den kompletten Kaufpreis von 25’500 Euro vorab bezahlen. Würden das 2000 Leute machen, wären die 50 Millionen erreicht.

Zwei Jahre Wartezeit und neue Finanzierungsrunden

Doch dieser Betrag entspricht nur einem weiteren Etappenziel: Mit dieser Finanzspritze will Sono Motors vorerst nur serienreife Prototypen für Testfahrten bauen und Maschinen bestellen, um die ab Herbst 2021 geplante Produktion in einem ehemaligen Saab-Werk in Schweden vorzubereiten. Bis zum effektiven Produktionsstart des Sion stehen deshalb nicht nur zwei weitere Jahre Wartezeit an, sondern auch neue Finanzierungsrunden.

«Nach Erreichen des Kampagnenziels von 50 Millionen Euro werden bis zum Produktionsstart weitere 205 Millionen Euro benötigt», schreibt Sono Motors in der der aktuellen Finanzierungsstrategie. «Davon sollen rund 70 Millionen Euro auf die Kredite von Banken, Fördermittel oder private Fremdkapitalgeber entfallen.»

Läuft alles rund und die Finanzierungsstrategien gehen auf, «dann beginnt Anfang 2022 die Auslieferung der ersten Fahrzeuge», schreibt Sono Motors. «Insgesamt werden 260'000 Sion mit erneuerbarer Energie in Schweden produziert.» Das klingt ein wenig so, als würde Christian Constantin für 2022 den Gewinn der Champions League mit dem FC Sion prophezeien.

Vom Twingo zum Sion

2013: Laurin Hahn und Jona Christians bauen in der Garage der Eltern einen Renault Twingo um, bringen sich via Youtube Schweisstechniken bei, alles mit dem Ziel, Solarpanels aufs Dach eines Twingos zu zimmern, damit das Auto eines Tages ohne Sprit fährt. Monate später entsteht Sono Motors und eine Ein-Produkt-Strategie: Sie bauen ein Modell des Sion, vertrauen auf ihre Erfindung, vermeiden Aufwand, Komplexität und CO2 in der Produktion, damit sie ihr Ziel – Schluss machen mit dem Verbrennungsmotor – erreichen. «Der Sion ist das erste Serienfahrzeug, das Solar-Integration, Mobilitätsdienste und eine bidirektionale Ladefunktion in einem Fahrzeug bündelt»

10'329 Elektroautos

Seit Jahresbeginn bis Ende November sind exakt 10'329 neue Elektroautos auf die Schweizer und Liechtensteiner Strassen gerollt. Fast die Hälfte davon, genau 4739 Fahrzeuge, kommen von Tesla. Dabei hat der US-Pionier in der aktuellen Verkaufshitparade etablierte Marken wie Alfa Romeo, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mini, Mitsubishi, Nissan, Smart und Subaru hinter sich gelassen. Damit wurde erstmals die fünfstellige Schallmauer durchbrochen, gleichzeitig stieg die Zahl neuer rein elektrischer Personenwagen im Vergleich zum Vorjahr um 136,6 Prozent. Allerdings bleibt der Marktanteil immer noch auf bescheidenen 3,7 Prozent, gegenüber 1,6 im Vorjahr.