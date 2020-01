Heissblut mit inneren Werten

Seat hat die neue Generation des Leon vorgestellt. Der heissblütige Bruder des VW Golf gibt sich erneut betont sportlich, kann nun aber auch mit einem schicken Cockpit und moderner Technik auftrumpfen. Ausserdem ist der Spanier etwas gewachsen. Ein Dreitürer gibt’s nicht mehr, die vierte Generation wird nur noch als fünftüriger Hatchback oder als Kombi (Sportstourer) angeboten.

«Der Leon ist unser meistverkauftes Modell und wir wollen diesen Erfolg weiterführen», sagte der neue Seat-Chef Carsten Isensee an der Weltpremiere gestern Abend in Martorell bei Barcelona. Deshalb habe die spanische VW-Tochter 1,1 Milliarden Euro in das neue Modell investiert, namentlich in die Fahrzeugentwicklung und in die Fertigung.

Sexy Auto

Der kompakte Spanier hat nun vieles, was ein modernes Auto sexy macht: Voll-LED-Scheinwerfer inklusive animierter Blinker und einem durchgehenden LED-Leuchtband am Heck, ein voll vernetztes Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Touchscreen samt Gestensteuerung, ein digitales Cockpit und neue Assistenzsysteme, etwa ein adaptiver Tempomat, ein Spurhalte- und ein Spurwechselassistent.

Bei den Antrieben gibt’s reichlich Auswahl: Benziner (90 bis 190 PS), Diesel (115 oder 150 PS, die stärkere Variante im Kombi auch mit Allrad), eine Erdgasvariante mit 130 PS, Mildhybride mit 110 oder 150 PS und ein Plug-in-Hybrid mit 204 PS und einer elektrischen Reichweite von 60 Kilometern – da sollte für jeden etwas dabei sein. Die Sportversion Cupra kommt später und wird ebenfalls ein PHEV mit wohl 300 PS sein. Auf den Markt kommt der knackige Spanier in der zweiten Jahreshälfte.