Ist das der neue Golfschläger?

«Der neue Golfschläger» – so betitelte die Fachpresse den VW T-Roc, als er letztes Jahr auf den Markt kam. Gemeint war das wörtlich: Der Kompakt-SUV werde bald den Dauerbrenner Golf als bestverkauftes Modell ablösen, war man sich sicher, schliesslich boomen diese hochbauenden Autos nach wie vor, während herkömmliche Karosserieformen nach und nach an Terrain verlieren.

Diese Einschätzung war nachvollziehbar, aber falsch. 2018, in seinem ersten Verkaufsjahr, schaffte es der T-Roc zwar immerhin in die Top 10 der Schweizer Auto-Charts – doch mit 3790 verkauften Einheiten belegte er nur Platz 9; vom Golf wurden fast doppelt so viele Einheiten verkauft. Und in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres fiel er gar auf Platz 13 zurück und liegt damit markenintern hinter dem Tiguan, dem Golf, dem Polo und sogar noch hinter der Grossraumlimousine T6.

300 Turbo-PS, 400 Nm Drehmoment, Allradantrieb

Höchste Zeit also, dass der T-Roc einen Boost erhält, und den bekommt er nun in Form der neuen Topvariante R. 300 Turbo-PS, 400 Nm Drehmoment, Allradantrieb, Tieferlegung um zwei Zentimeter, grosse Räder, bullige Schürzen und ein Auspuffklang, mit dem man sich auf jeder Rennstrecke Respekt verschafft – solche Attribute scheinen zwar langsam aber sicher aus der Mode zu kommen, doch in der Schweiz sind das noch immer die Zutaten für ein Erfolgsmodell. Bei Nati-Spieler und VW-Botschafter Manuel Akanji kommt der Neue jedenfalls schon mal gut an: «Sport ist sehr wichtig für mich. Style gehört in mein Leben. Gute Musik brauche ich jeden Tag. Der T-Roc R vereint alles in einem.»

Die Fahrleistungen können sich sehen lassen: 0 bis 100 in 4,8 Sekunden, Topspeed 250 km/h, Leistungsgewicht 5,25 kg/PS – das waren einst Supersportwagenwerte, heute fährt man damit die Kinder zum Blockflötenunterricht. Mit seinem guten Platzangebot und 1,9 Tonnen Zuglast ist der T-Roc R natürlich in erster Linie ein praktisches Alltagsauto, mit dem man auch mal einen Bergpass vernaschen kann. Dank fünf Fahrprogrammen, mit denen man Dämpfung, Lenkung, Gaspedalkennline, Getriebe, Stabilitätsprogramm und Allradantrieb einstellen kann, findet man das richtige Setup für jeden Einsatzbereich.

«Wir glauben zwar nicht, dass der Besitzer eines T-Roc R oft auf die Rennstrecke gehen wird», sagt Volkswagen-R-Chef Jost Capito. Dennoch wurde das neue Topmodell auf der Nürburgring-Nordschleife abgestimmt. Aber: «Dieses Auto muss auf der Landstrasse performen». Und ja, das tut es tatsächlich: Der T-Roc R fährt sich sehr exakt und fühlt sich wie ein sportlicher Kompaktwagen an. Was er mit einer Länge von 4,3 Metern ja eigentlich auch ist, doch für einen SUV liegt sein Schwerpunkt sehr tief, sein Gewicht ist gut auf beide Achsen verteilt und die Spreizung zwischen komfortabel-alltagsgerecht bis sportlich-aggressiv ist für ein Auto dieser Klasse überraschend gross.

Dem Erfolg des neuen VW T-Roc R steht demnach nichts im Weg, zumindest nicht hierzulande, wo sportliche Motorisierungen, kombiniert mit einem hübschen SUV-Kleid und Allradantrieb nach wie vor sehr gut ankommen. Gut möglich, dass der kompakte SUV damit doch noch zum neuen Golfschläger wird – das wird sich nächstes Jahr zeigen, wenn auch der Golf in einer komplett neuen Generation auf den Markt kommt. Der T-Roc R ist schon jetzt bei den Händlern und kostet ab 49'400 Franken.