«Le Petit Prince» weckt noch gemischte Gefühle

«La fin d’une chose marque le commencement d’une nouvelle» (Das Ende einer Sache markiert den Beginn einer neuen.) Aus «Le Petit Prince» von Antoine de Saint-Exupéry

Man kann seine Bedeutung für Renault nicht hoch genug einschätzen: Alle 60 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Clio verkauft, rund um die Uhr. Der Kleinwagen ist damit die unangefochtene Nummer Eins bei Renault. Er führte im letzten Jahr die interne Rangliste mit über 416’000 Verkäufen an und zählte in Europa die zweitmeisten Neuzulassungen hinter dem ewigen König VW Golf. Und das, obschon die vierte Generation bereits auf das Ende ihres Lebenszyklus' zusteuerte.

Sechs Jahre nach dem letzten Modellwechsel steht jetzt der Clio V in den Startlöchern. Im Frühling haben ihn die Franzosen am Auto-Salon in Genf gezeigt, ab September sind die ersten Versionen lieferbar. Es ist ein Aufbruch, an den Renault viele Erwartungen knüpft, und ein Schlüsselmoment in der 29-jährigen Geschichte des Clio. Denn die neue Generation muss den Anschluss an Digitalisierung und Elektrifizierung schaffen, die globalen Trends im Automobilbau.

«Chez moi c'est tout petit»

(Bei mir zuhause ist es sehr klein.)

Das Design des neuen Clio hält allerdings nicht viele Überraschung bereit, eine aber sehr wohl – Renault hat die Karosserie um 12 Millimeter gekürzt. Trotzdem verbessern sich die Kennzahlen: Der Kofferraum wächst um 61 auf 391 Liter, die Fondpassagiere gewinnen 26 Millimeter Beinfreiheit.

Die Neugestaltung der Karosserie wurde insgesamt mit spürbarer Zurückhaltung angegangen. Das Design war bis anhin das ausschlaggebende Kriterium für einen Kauf. Entsprechend gering war die Risikofreude von Renault. Immerhin: Der neue Clio bekommt das neue Markengesicht mit den C-förmigen Tagfahrleuchten und den schmalen LED-Scheinwerfern und blickt jetzt etwas seriöser drein.

«Connaître ce n’est pas démontrer, ni expliquer. C’ est accéder à la vision.» (Zu wissen bedeutet nicht, sein Wissen zu demonstrieren. Es ist der Zugang zu einer Vision.)

Trotzdem, der Clio V ist kein verkapptes Facelift. Er baut auf einer neuen Plattform auf, die 50 Kilo leichter und voll elektrokompatibel ist. Die neuen Optionen werden vorderhand indes nicht ausgeschöpft. Es wird keinen E-Clio geben. Offenkundig will Renault dem Zoe keine Konkurrenz im eigenen Haus machen. Dafür gibt es den Clio ab 2020 aber als Vollhybrid, was eine Premiere darstellt in der Renault-Geschichte. Eckwerte hat Renault bereits genannt. Mit einer 1,2-kwh-Batterie ausgerüstet und dank Rekuperation soll der Verbrauch innerorts um 40 Prozent sinken.

Beim Thema Digitalisierung betreibt Renault autonomen Nachvollzug. Das neue Cockpit gibt es mit teilweiser oder komplett digitaler Instrumentierung. Für den besseren Blick haben die Franzosen ein neues Lenkrad mit einem tief sitzenden Kranz konstruiert. Den Touchscreen in der Mittelkonsole kann in zwei Grössen geordert werden: Die Topversion in 9,3 Zoll und mit einem Navigationssystem von Tomtom erinnert in ihrer Hochkant-Anordnung an Tesla. In den günstigeren Versionen gibt es einen 7-Zoll-Monitor, die Navigation lässt sich dann via Android Auto oder Apple Carplay einbinden.

Eher stiefmütterlich behandelt Renault das Thema Assistenten. Zwar verfügt der Clio ab Serie über einen Notbrems- und Verkehrszeichenassistenten. 360-Grad-Kamera, Totwinkelwarner oder adaptiver Tempomat sind aber nur gestaffelt nach Ausstattungsvarianten bestellbar.

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.» (Wir sehen nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.)

Auf ersten Testkilometern weckt der neue Clio gemischte Gefühle. Das Design ist stimmig, das Interieur wertiger als beim Vorgänger, das Fahrwerk komfortabel und spurtreu, der Geräuschkomfort gut. Die Sitze haben längere Auflagen. So weit so gut. Der Fussraum ist vorne jedoch eher knapp bemessen, grössere Erwachsene sitzen fast zwangsläufig mit angewinkelten Beinen, und die Mittelkonsole wirkt wie aus dem Leim gegangen. Wenn Renault betont, man habe 25 Prozent mehr Soft-Touch-Materialen verbaut, mag das stimmen, der Ellbogen liegt dennoch hart auf der Lehne auf.

In der Schweiz bietet Renault den Clio in drei Benzin- und einer Dieselvariante an, wobei der kleinste Benziner mit 75 PS nur als Lieferant für den «Ab-Preis» eine Rolle spielen dürfte, und sich der Diesel primär an Flottenkunden richtet. Fahrdynamisch spricht alles für den Vierzylinder-Benziner mit 130 PS und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (ab 22'700 Franken), der munter anschiebt, schnell die Gänge wechselt und genügend Reserven hat. Hingegen kommt selbst die 100 PS starke Version des Dreizylinder-Benziners (ab 18'700 Franken) nur zäh in Fahrt und verlangt hohe Drehzahlen. Die Fünfgang-Handschaltung dazu macht wenig Freude, das Kupplungspedal ist schwammig. Typ Camembert.

«Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité.»

(Mach aus deinem Leben einen Traum und aus einem Traum eine Realität.)

Mit dem Clio schreibt Renault die Geschichte des Kleinwagens fort, nicht visionär, aber mit dem Blick für die Realitäten, und darf mit Recht auf neue Impulse bei den Verkäufen hoffen. So auch in der Schweiz, wo die Franzosen 2019 bislang ein Minus von 22,6 Prozent verdauen mussten. Stand der Clio letztes Jahr auf Platz 31 der Liste der Neuzulassungen und damit im Mittelfeld seiner Klasse, ist er in diesem Jahr auf Platz 50 zurückgefallen – es dürften also einige Interessenten den Modellwechsel abwarten. Ob der kleine Franzose seinen Prinzenstatus hält, entscheidet sich freilich anderswo – nämlich unter europäischen Sternen.