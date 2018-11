Mercedes-Wackelkandidat auf Kurs

Wer auf den Gipfel will, braucht normalerweise einen festen Tritt, denn mit weichen Knien kann man den Sturm an die Spitze für gewöhnlich vergessen. Doch Mercedes gibt nichts auf diese Bergsteiger-

regel und macht den neuen GLE buchstäblich zum Wackelkandidaten. Denn das aktive EABC-Fahrwerk kann den Wagen an jedem Rad innert Sekundenbruchteilen um jeweils sechs Zentimeter anheben oder absenken. Mit solchen Qualitäten soll die dritte Generation des Geländewagens ab Frühjahr zu Preisen ab 86’900 Franken an Konkurrenten wie dem neuen BMW X5, Porsche Cayenne, Range Rover Sport oder Audi Q7 vorbeiziehen.

Im «Curve Mode» wird der GLE zum Pendolino

Herzstück des EABC sind vier elektrische Stellmotoren mit 48-Volt-Technik, die vom Bordrechner und einer Kamera gesteuert werden, die vorausschaut und Kurven genauso erkennen kann wie Unebenheiten oder Hindernisse. Damit kann er sich besser als jedes andere SUV in diesem Segment dem Fahrstil und der Fahrbahn anpassen und sich erst noch – sprichwörtlich – auch mal selber aus dem Dreck ziehen. Am meisten Vorteile bringt das System allerdings im Curve-Modus, wenn sich der GLE um bis zu drei Grad in die Kurve legt und der 2,2-Tönner plötzlich ungeheuer leicht, wie ein Pendolino-Neigezug, durch die Kurven düst.

Zehn Zentimeter haben die Schwaben den Wagen in die Länge gezogen und bei nun 4,93 Metern so viel mehr Platz geschaffen, dass sogar erstmals die Option auf eine dritte Sitzreihe angeboten wird. Und auch die Assistenten sind noch einmal deutlich schlauer geworden: Der Abstandstempomat erkennt jetzt Staus automatisch und lässt sogar Raum für die Rettungsgasse, und wer beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersieht, wird neu automatisch eingebremst.

Am Start stehen vorerst ein Benziner und ein Diesel

Befeuert wird der grosse Schwabe entweder vom 245 PS starken Diesel im 300 d, oder als GLE 450 vom neuen Dreiliter-Reihenbenziner aus der S-Klasse. Der liefert 367 PS und 500 Nm, zur Seite steht ihm ein 48-Volt-Generator mit 22 PS und 250 Nm. Diese Kombi drückt den Verbrauch, zumindest auf dem Prüfstand, auf akzeptable 8,3 Liter.

Zu diesen beiden Motoren wird sich später ein Plug-In-Hybrid gesellen, der aus dem Akku deutlich weiter als 50 Kilometer fahren wird. Und da nicht jeder sparsam unterwegs sein will, soll es auch wieder V8-Modelle geben. Und zwar mit oder ohne AMG-Logo.

Mercedes-Benz GLE 450 Facts & Figures

5-türiges SUV mit 5 oder 7 Sitzen.

Masse:

Länge: 4924 mm, Breite: 1947 mm, Höhe: 1772 mm, Radstand: 2995 mm.

Kofferraumvolumen:

630 bis 2055 Liter.

Leergewicht:

ab 2220 kg.

Motor:

3.0-Liter-Reihen-6-Zylinder mit 367 PS (270 kW) und 500 Nm.

Antrieb:

9-Gang-Automatik.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 5,7 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h.

Verbrauch:

8,3 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

190 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Frühling 2019.

Preis:

Ab 86'900 Franken.

Infos:

www.mercedes-benz.ch