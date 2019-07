Mit Ferrari-Power wird der Levante zum Sportler

Mittendrin in der Masse: Das ist eine Position, die eines Maserati nicht wirklich würdig ist. Das haben sie jetzt endlich auch in Modena begriffen und heben den Levante deshalb heraus der der Masse der noblen Geländewagen. Wenn im September zu Preisen ab 165'400 und 187'400 Franken die neuen Modellvarianten GTS und Trofeo an den Start gehen, rückt der Maserati auf die Pole Position. Und das haben die Italiener auch nötig, denn nach dem ersten Halbjahr 2019 liegen sie mit gerade Mal 221 verkauften Autos in der Schweiz knapp 40 Prozent hinter dem Vorjahr!

Als Aufstiegshelfer agiert dabei niemand Geringeres als die schnelle Schwester Ferrari, die aus Maranello einen 3,8 Liter grossen V8-Motor nach Modena liefert. Wo für den V6 bisher bei 430 PS Schluss war, gibt es deshalb jetzt im GTS schon 530 und im Trofeo sogar 580 PS: «Nur der Jeep Grand Cherokee Trackhawk, der Lamborghini Urus und der Bentley Bentayga sind stärker», sagt Produktplaner Enrico Belli. Auch innerhalb der Maserati-Palette wird der Trofeo zum Favorit: «Bis dato haben wir noch kein derart starkes Modell mit Strassenzulassung gebaut.»

Erstmals knackt ein Serien-Maserati die 300er-Marke

Entsprechend gewaltig geht der in Ferrarirot lackierte Motor unter der von neuen Nüstern durchbrochenen Haube zur Sache: Mit seinen 730 Nm katapultiert er den Levante in 4,1 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Und wer den rechten Fuss auf der Rennstrecke eisern stehen lässt, erlebt gleich den nächsten Superlativ: 300 km/h Spitze hat vor dem Levante Trofeo ebenfalls noch kein Serienmodell von Maserati erreicht.

Mehr noch als die Leistung allerdings begeistert die Leidenschaft des Levante: Der Motor brüllt und grollt und kreischt mit einem Klangspektrum wie Luciano Pavarotti in seinen besten Jahren, er dreht leichtfüssig und lustvoll bis ans Limit. Der Motor giert förmlich nach Gas, die Allradverteilung lenkt so viel Kraft nach hinten, dass das Heck ganz leicht wird und eine wunderbare Eigendynamik entwickelt – und die Elektronik lässt die Leinen locker. Ja, nicht nur die Bremsen haben mehr Biss und das Fahrwerk mehr Härte, sondern auch die Lenkung ist direkter.

Umfangreiche Serienausstattung

Wie es sich für ein Flaggschiff gehört, spendiert Maserati dem Trofeo aber nicht nur einen stärkeren Motor und eine sportliche Abstimmung. Auch bei der Ausstattung geben sich die Italiener grosszügig und machen die allermeisten Extras zum Standard: Neue Matrix-LED-Schweinwerfer, besonders bequeme Sitze mit extra viel Halt und wunderbar weichem Leder und elektrische Helfer für jeden Handgriff – wofür man sonst tief in die Tasche greifen muss, das ist hier Standard. Nur eine Option hätten sich die Italiener sparen können: Das Soundsystem von Bowers & Wilkins. Nicht, weil es mit 1280 Watt und 17 Boxen schlecht klingen würde, sondern weil es überflüssig ist. Denn in diesem Maserati spielt die Musik unter der Haube.