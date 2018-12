Mit Wechsel-Akku und Charging-Van

Wenn es nach William Li geht, können sich Tesla, Jaguar, Audi und Mercedes bald warm anziehen. Denn der Gründer des chinesischen Start-Ups Nio will ihnen mit einem elektrischen Crossover die Schau stehlen. Das haben schon viele angekündigt, doch Li hat in China im ersten Jahr rund 10’000 Exemplare seines ES8 verkauft.

Umfrage Wechsel-Akkus und Charger-Van: Verhilft der Nio dem Elektroauto zum Durchbruch? Das ist genau das überzeugende Argument: Kann ein Akku schnell gewechselt (und somit) geladen werden, überwiegen die Vorteile eines E-Fahrzeugs.

Pah, das ändert gar nichts. Erst wenn genügend sauberer Strom produziert werden kann, schaffen Elektroautos den Durchbruch.

Nein, bestimmt nicht. Niemand, ausser ein paar Freaks vielleicht, will ein E-Fahrzeug. Es geht nichts über den Verbrennungsmotor. Das bleibt so.

Wenn der 5,02 Meter lange ES8 Anfang der nächsten Dekade zu umgerechnet rund 57’000 Euro auch bei uns startet, könnte er den etablierten Marken das Leben tatsächlich schwermachen. Denn so konservativ der Siebensitzer von aussen wirkt, so innovativ ist sein Interieur und so ungewöhnlich ist die Technik.

Abgeriegelt wird erst bei Tempo 200

So beeindruckt der Wagen mit einem modernen Digital-Cockpit, einem Loungesessel für den Beifahrer und dem digitalen Assistenten «Nomi», der nicht nur hört und spricht, sondern auch Blickkontakt zum Fahrer hält und ihn so immer wieder zum Schmunzeln bringt. Unter dem Blech punktet der ES8 mit zwei E-Maschinen, die zusammen 480 kW und 840 Nm leisten und den Crossover in 4,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen, abgeriegelt wird erst bei 200 km/h.

Die Reichweite liegt zwar nur bei rund 355 Kilometern, doch während die Konkurrenz trotz Schnelllader lange Boxenstopps machen muss, ist der Nio nach weniger als zehn Minuten wieder voll einsatzbereit. Denn als erstes und einziges Elektroauto fährt er mit Wechsel-Akkus, die an Stationen von Robotern automatisch ausgetauscht werden. Weil es davon erst 18 Stück gibt, kann der ES8 auch an der Ladesäule betankt werden. Und wenn keine zur Hand ist, ruft man über die Nio App einfach den «Charging Van», der jeden Parkplatz zur Stromtankstelle macht.