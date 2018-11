Porsche 911 mit Emissions-Kalkulator

Der Porsche 911 startet in die achte Generation. Am Vorabend der L.A. Autoshow feierte der Elfer seine Weltpremiere und setzt auch in Zukunft Massstäbe in Sachen Sportlichkeit. Zum einen mit dem unverkennbaren, aber deutlich schärferen Design; zum andern mit dem weiter entwickelten Boxermotor, der nun 450 PS leistet. Also 30 PS mehr als im Vorgänger. So spurtet der 911 Carrera 4S in 3,6 Sekunden auf Tempo 100.

Das sind Dinge, die man von einem neuen 911er erwartet. Aber die Stuttgarter haben nicht nur an die Performance gedacht, sondern auch an die Sicherheit: ein «Wet Mode» auf nasser Strasse oder der Nachtsichtassistent mit Wärmebildkamera sind weitere Highlights.

Sauberes Gewissen durch Emissions-Kalkulator?

Abgerundet wird die digitale Revolution von der Applikation «Porsche Road Trip» für Touren, dem persönlichen Assistenten «Porsche 360+» sowie dem Web-basierten Emissions-Kalkulator «Porsche Impact» zur Neutralisation des individuellen CO2-Fussabdrucks.

Bei «Porsche Impact» handelt es sich um einen Emissions-Kalkulator. Damit werden die finanziellen Beiträge errechnet, die Porsche-Kunden zahlen können, um ihren CO2-Fussabdruck zu kompensieren. Die Fahrer wählen selbstständig, in welche international zertifizierten Klimaprojekte sie investieren wollen. Diese sind über die ganze Welt verteilt und konzentrieren sich auf Wind-, Wasser- und Sonnenenergie sowie auf Waldschutz.