Scharf kombiniert

Kombis stehen derzeit im Schatten der hoch umjubelten SUV, dabei sind sie gerade in Westeuropa nach wie vor sehr beliebt. Das meistverkaufte Modell hierzulande ist mit dem Skoda Octavia ein Kombi, aktuell sind in den Top Ten nur drei SUV vertreten. Verständlich also, dass einige Hersteller, darunter auch Peugeot, den Kombi weiterhin pflegen.

Auf den neuen 508 SW sind die Franzosen besonders stolz. «Als radikaler Kombi ist der neue 508 SW das Juwel unserer Produktefamilie», sagt Peugeot-Chef Imperato nicht ohne Stolz. Doch «radikaler Kombi» – wie ist das zu verstehen? Das gleichermassen elegante wie auch aggressive Design des Mittelklassewagens mit dem markanten Säbelzahn-Gesicht hat bereits in der Stufenheckversion für Furore gesorgt. Die Version SW steht dem in nichts nach.

Auf Wunsch mit edlem Zebranoholz

Sie ist für einen Kombi extrem flach, nutzt den Innenraum optimal aus und bietet mit 530 Liter Kofferraumvolumen ausreichend Stauraum. Mit umgeklappten Rücksitzen steigt dieser auf gute 1780 Liter an. Dass der Kofferraumboden auf Wunsch mit edlem Zebranoholz ausgelegt und die Ladebodenkante optional aus Edelstahl gefertigt ist, verdeutlicht die Richtung, in die Peugeot mit dem 508 SW strebt: nach oben, zu den selbst ernannten Premiumherstellern.

Das zeigt sich auch im Innenraum, wo fein abgestepptes Leder auf Sitze mit Massagefunktion und eine technisch ausgereifte Ausstattung trifft.Auch das Cockpit ist ziemlich radikal, bei Peugeot aber nichts Neues. Das extrem kleine, tief angeordnete Lenkrad und die perfekt im Blickfeld angebrachten Instrumente sind Gewöhnungssache, haben aber durchaus ihren Reiz.

Motoren von 130 bis 225 PS

Die Antriebspalette ist die gleiche wie in der Limousine: Drei Dieselmotoren mit 1,5 oder 2 Litern Hubraum und 130, 160 oder 180 PS stehen zur Wahl, dazu gibt es zwei 1,6-Liter-Benziner mit 180 oder 225 PS. Der Kombi wird Ende Jahr zusätzlich als Plug-in-Hybrid angeboten werden, rein elektrisch soll dieser maximal 50 Kilometer schaffen.

Auch wenn derzeit alles nach SUV schreit: Der neue 508 SW dürfte dank all seinen Vorzügen gute Chancen bei den Käufern haben. Interessenten müssen sich allerdings noch etwas gedulden: Der hübsche Franzose gelangt erst im Juni zu Preisen ab 38‘900 Franken in den Verkauf.

Peugeot 508 SW Facts & Figures

5-türiger Mittelklasse-Kombi mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4778 mm, Breite: 1859 mm, Höhe: 1420 mm, Radstand: 2793 mm.

Kofferraumvolumen:

530 bis 1780 Liter.

Leergewicht:

ab 1505 kg.

Motor:

Reihen-4-Zylinder-Benziner mit 180 PS (132 kW) und 250 Nm.

Antrieb:

8-Stufen-Automatik.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 8,0 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 226 km/h.

Verbrauch:

5,4 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

123 Gramm pro Kilometer.

Gefällt:

auffälliges Design, stilvoller Innenraum, sportliches Fahrgefühl

Gefällt weniger:

enger Zustieg zum Fond, gewöhnungsbedürftiges Cockpit

Markteinführung:

ab Juni.

Preis:

Ab 48'500 Franken (Basismodell ab 38’900 Franken).

Infos:

www.peugeot.ch