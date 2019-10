Schneller, weiter, schöner

Das meistverkaufte Elektroauto Europas ist nicht etwa ein Tesla, sondern der Renault Zoe. Zumindest war der Franzose das noch bis Ende 2018; seitdem der Tesla Model 3 hierzulande vertrieben wird, hat sich das Kräfteverhältnis gedreht. Damit der Zoe auch weiterhin konkurrenzfähig bleibt, wurde er nun umfangreich überarbeitet. Denn die Konkurrenz war bisher sehr überschaubar, doch das wird sich rasch ändern: Wenn bald Produkte wie der VW ID.3, der Peugeot 208-e oder der Opel Corsa-e lanciert werden, muss der kleine Franzose die Ellenbogen ausfahren.

Für den Erfolg des Zoe sind gemäss Produktmanager Fabien Orivel zwei Dinge entscheidend: die Reichweite und das Design. In beiden Punkten wurde der Fünftürer weiterentwickelt. Er trägt nun eine markante LED-Signatur, die Motorhaube ist stärker modelliert, und für eine grössere Reichweite wurde ihm eine Batterie mit nun 52 kWh Kapazität verpasst. Damit schafft der Franzose knapp 400 Kilometer gemäss WLTP-Zulassung – das reicht locker für den Alltag.

Der E-Motor leistet nun 100 kW; die bisher angebotene Variante mit 80 kW ist weiterhin verfügbar. Geladen wird entweder mit Wechselstrom mit bis zu 22 kW oder mit Gleichstrom an modernen Schnellladesäulen mit bis zu 50 kW. Im Idealfall können so 150 Kilometer Reichweite in 30 Minuten «getankt» werden. Auf den Markt kommt der neue Zoe im November zu Preisen ab 29’700 Franken.





Renault Zoe – Facts & Figures

Typ:

5-türiger Kleinwagen mit 4 Sitzen.

Masse:

Länge: 4087 mm, Breite: 1787 mm, Höhe: 1562 mm, Radstand: 2588 mm.

Kofferraumvolumen:

338 bis 1225 Liter.

Leergewicht:

ab 1502 kg.

Motor:

Fremderregter Synchron-Elektromotor mit 136 PS (100 kW) und 245 Nm.

Antrieb:

Automatisches Untersetzungsgetriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 11,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 135 km/h.

Verbrauch:

Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Ab November.

Preis:

Ab 29'700 Franken.

Infos:

www.renault.ch