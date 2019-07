So faszinierend kann Unvernunft sein

Er ist der meistverkaufte Jaguar in der aktuellen Modellpalette und hat seinen Konkurrenten schon ein paar ordentliche Schrammen zugefügt. Wenn jetzt auch noch die Abteilung für die Special Vehicles Operations ins Spiel kommt, ist es mit dem Schmusen gar ganz vorbei. Denn als SVR fährt der Jaguar F-Pace vollends die Krallen aus und legt sich an mit Autos wie einem Mercedes-AMG-GLC 63 oder dem neuen Maserati Levante GTS. Dabei setzen die Briten einmal mehr auf ihren so wunderbaren Achtzylinder mit unsittlichen fünf Litern Hubraum und wildem Kompressor-Gebläse, das vom ersten Kickdown an Druck macht. Wo bislang bei 300 PS Schluss war, stehen deshalb künftig 550 PS im Datenblatt und ein Drehmoment von 680 Nm.

Während aus dem Klappenauspuff ein wütendes Brüllen dröhnt, schnellt der F-Pace in 4,3 Sekunden auf Tempo 100 und schiebt danach munter weiter, bis die Physik bei 283 km/h dem wilden Treiben ein Ende bereitet. Dazu gibt es, wie es sich für ein Auto in dieser Liga gehört, ein paar PS-Proteine fürs Design, damit der Motor durch grössere Lufteinlässe im Bug besser atmen kann, die 395 Millimeter grossen Bremsen in den 21-Zöllern besser gekühlt werden und ein neuer Spoiler am Heck den Wagen fester auf die Strasse presst.

Der Schaltknauf feiert bei Jaguar ein Comeback

Das Fahrwerk ist spürbar strammer abgestimmt und eine elektronisch geregelte Differentialsperre bringt den Wagen zusätzlich zur variablen Kraftverteilung des Allrad-Antriebs schneller ums Eck. Deshalb sind auch die Umbauten im Innenraum nicht nur zur Zierde. Den besseren Seitenhalt der Sportsitze lernt man ebenso schnell schätzen wie das Comeback eines ordentlichen Schaltknaufs anstelle des Drehrads.

Dass die Werkstuner einen Top-Job gemacht haben, merkt man vor allem, wenn man vom Sport in den Komfort-Modus wechselt und das Raubtier wieder zur Schmusekatze wird. Mehr Power und mehr Performance und trotzdem voll und ganz alltagstauglich, mehr Präsenz aber nicht protzig – so hat Jaguar dem F-Pace als SVR den Horizont erweitert. Allerdings hat das Vergnügen auch seinen Preis: Unter 115’600 Franken (Testwagen 138’160) läuft nichts und auch an der Tankstelle wird zur Kasse gebeten.

Macht nichts, denn für die Vernünftigen unter den Jaguar-

Fans gibts ja den elektrischen I-Pace.

Jaguar F-Pace SVR 5.0 AWD – Facts & Figures

Typ:

5-türiges SUV mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4737 mm, Breite: 2071 mm, Höhe: 1670 mm, Radstand: 2874 mm.

Kofferraumvolumen:

650 bis 1731 Liter.

Leergewicht:

ab 1995 kg.

Motor:

5.0 Liter V8 Kompressor mit 550 PS (404 kW) und 680 Nm.

Antrieb:

8-Stufen-Automat.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 4,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 283 km/h.

Verbrauch:

11,9 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

272 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

Seit Frühjahr.

Preis:

Ab 138'160 Franken (Basismodell ab 115'600 Franken).

Infos:

www.jaguar.ch