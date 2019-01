So giftig war die Schlange noch nie

Ford lässt den Mustang Shelby GT500 aufleben. Im Herbst bringen die Amerikaner ihr nach eigener Aussage bislang stärkstes Serienmodell in den USA auf den Markt. Obwohl der US-Autobauer den Mustang offiziell auch in Europa vertreibt, sei ein Export nach Europa (noch) nicht geplant. Das wird die Schweizer Direktimporteure freuen.

Herzstück des in Detroit gezeigten neuen Shelby GT500 ist ein 5,2-Liter-Kompressor-V8 mit über 700 PS, der seine Kraft über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und eine Carbonwelle an die Hinterräder leitet. Trotz Heckantrieb soll der GT500 den obligaten Stammtischspurt von 0 auf Tempo 100 in knapp über drei Sekunden schaffen. Dazu muss man allerdings das Getriebe mit der Launch Control vorbereiten. Für den Alltag stehen Normal-, Schlechtwetter-, Sport- sowie Track-Modus zur Wahl.

20-Zoll-Räder mit Kohlefaserfelgen und ein mächtigen Heckflügel

Optische Merkmale des neuen GT500 sind sein riesiger schwarzer Kühlergrill mit Cobra-Symbol, ein Frontsplitter und eine starke Wölbung in der Motorhaube, die Platz für den 2,65 Liter grossen Roots-Kompressor schafft. Wer es noch martialischer mag, kann das Carbon-Fiber-Track-Paket bestellen, das unter anderem 20-Zoll-Räder mit Kohlefaserfelgen und einen mächtigen Heckflügel bietet. Ausserdem wird bei diesem Paket auf eine Rückbank verzichtet. Das ist sinnvoll, denn hinten will in diesem Gefährt wohl keiner sitzen. Vorne werden Fahrer und Beifahrer in Schalensitzen festgezurrt.