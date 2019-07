Sportliches Upgrade für den Ford Focus

Der neue Ford Focus ST verfügt über den gleichen 2,3-Liter-Turbomotor wie der Kultwagen Mustang und bietet Finessen, wie sie im Rallye-Auto Ford Fiesta RS WRC oder dem Supersportler Ford GT zum Einsatz kommen. Allen voran die «Anti-Lag»-Funktion, die mit einem Trick für bessere Leistung sorgt: Geht der Fahrer vom Gas, bleibt die Drosselklappe ein Stück geöffnet und sorgt dafür, dass der Turbo bei der nächsten Beschleunigung noch schneller mit vollem Druck anspricht. Ist der Focus ST deshalb ein brettharter Sportwagen im Kompaktwagen-Design mit wenig Alltagstauglichkeit? «Nein, aber vieles, was wir bei der Entwicklung unserer Supersportwagen gelernt haben, kommt nun dem sportlichen Focus ST zugute, der mit einer Flexibilität aufwartet, die in seinem Segment einzigartig ist», sagt Leo Roeks, Direktor von Ford Performance in Europa.

Den Beweis tritt der mit dem Performance Paket (1300 Franken Aufpreis) ausgestattete Focus ST bei unserer Fahrt über die Ford-eigene Teststrecke im belgischen Lommel an. 80 Kilometer Asphaltbahnen simulieren hier die anspruchsvollsten Strassenabschnitte aus weltweit 25 Ländern. Schlimmste Schlaglöcher pariert die elektronisch gesteuerte Dämpferregelung mühelos. In scharfen Kurven sorgt der Focus ST mit seinem elektronisch geregelten Sperrdifferenzial für den perfekten Grip. Und je nachdem, ob Normal, Sport, Eco oder Track am selektiven Fahrmodus-Schalter gewählt ist, benimmt sich der Kompaktwagen von sanft bis agressiv.

Der Focus kann auch «Kombi»

Klar ist der Focus ST auch als familientauglicher Kombi und mit einem sparsameren 190 PS leistenden 2-Liter-Dieselmotor erhältlich. Aber am meisten Spass macht er eindeutig als Kompaktlimousine mit dem aus dem Ford Mustang entliehenen 2,3-Liter-Turbobenziner und der 6-Gang-Handschaltung mit äusserst kurzen Schaltwegen. Damit lässt sich der ST von null auf Tempo 100 in 5,7 Sekunden beschleunigen und auf einen Spitzenwert von 250 km/h treiben.

Gute Laune verbreiten zudem die automatische Zwischengas-Funktion mit entsprechender Soundkulisse und die mit der Performance des Supersportwagens Ford GT vergleichbaren, scharf zupackenden Bremsen. Mehr Sportlichkeit gibt es im Focus erst ab 2020 wieder, dann im neuen RS.

Ford Focus Facts & Figures

5-türiger Kompaktwagen mit 5 Sitzen

Abmessungen:

Länge: 4388 mm, Breite: 1825 mm, Höhe: 1458 mm, Radstand: 2700 mm

Kofferraumvolumen:

375 - 1354 Liter Kofferraumvolumen

Leergewicht:

ab 1508 kg

Motor:

2,3-Liter-Benziner mit 280 PS (206 kW) und 420 Nm

Getriebe:

manuelles 6-Gang-Getriebe

Antrieb:

Vorderradantrieb

Erhältlich ab:

August bei den Händlern

Gefällt:

Sportler mit Motorsport-Genen, trotzdem alltagstauglich



Gefällt weniger:

Grosser Hubraum, entsprechend mehr Verbrauch

Preis:

Ab 44'700 Franken

Infos:

www.ford.ch