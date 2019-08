Beim Sport setzt Audi auf einen 3-Liter-V6-Diesel

SUV-Boom hin oder her: Bei Audi heisst das meistverkaufte Modell nach wie vor A4 – eine klassische Limousine also, die auch als Kombi (Avant) angeboten wird. «Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert prägt der A4 unsere Marke wie keine andere Baureihe», sagt Audi-Sprecher Christoph Lungwitz. 7,5 Millionen Stück wurden bisher verkauft, und auch aktuell ist das Modell gefragt: «Jeder fünfte global ausgelieferte Audi ist aus der A4-Familie».

In der Schweiz stand dem Mittelklassemodell in den vergangenen Jahren zwar der kleinere A3 vor der Sonne, doch mit 3107 verkauften Einheiten im letzten Jahr war der A4 hierzulande immerhin das zweitbeliebteste Modell der VW-Tochter. Im ersten Halbjahr 2019 reichte es für den Dauerbrenner mit 913 Verkäufen intern nur noch für den vierten Platz – A3, Q2 und Q3 sind an ihm vorbeigezogen und A1 und Q5 lauern nur noch ganz knapp dahinter. Doch nun wurde der A4 zur Halbzeit des Bauzyklus überarbeitet, und für einmal sind die Änderungen überraschend umfangreich.

Auf den ersten Blick ist der überarbeitete A4 an der neuen Lichtsignatur zu erkennen. Obwohl man bei Audi einst stolz darauf war, dass die LED-Bänder komplett durchgehend gefertigt werden konnten, teilt man diese beim A4 nun wieder in Segmente auf: Die neue Signatur besteht aus einem langen und fünf kurzen LED-Strichen, der Lichtbogen unter dem Scheinwerfer entfällt.

Heute muss alles besonders athletisch wirken

Der Innenraum ist grosso modo gleichgeblieben, allerdings wird das Infotainmentsystem neu via Touchscreen und nicht mehr per Dreh-Drück-Regler bedient. Schade: Auf das haptische Feedback auf dem Bildschirm, wie man es von neueren Audi-Modellen kennt, haben die Ingolstädter beim A4 verzichtet. Dafür können digitale Dienste auch nach dem Fahrzeugkauf per App dazu gekauft werden. Dass das Angebot an Fahrassistenzsystemen gross ist, versteht sich bei Audi von selbst; dass viele davon Aufpreis kosten leider auch.

S4 nur noch als Selbstzünder

Die wichtigste technische Änderung betrifft das sportliche Modell S4: Er erhält wie bereits seine grösseren Brüder S6 und S7 neu einen Dieselmotor. Ein Kniefall vor den hiesigen CO2-Vorschriften, auch wenn das Audi so nicht kommunizieren will. Aber: «Ausserhalb Europas werden wir den S4 weiterhin mit einem Benzinmotor anbieten», sagt der technische Projektleiter Pedro Oliveira. «In diesem Fall mit 354 PS und 500 Nm Drehmoment».

Der in Europa angebotene S4 TDI wird von einem 3-Liter-V6-Selbstzünder mit 347 PS und 700 Nm angetrieben, der dank eines elektrisch angetriebenen Verdichters (EAV) die konzeptbedingte Anfahrschwäche des Dieselmotors überwinden soll. Das hat der S4 auch nötig, schliesslich steht das maximale Drehmoment erst bei 2500 Touren an – untypisch hoch für einen modernen Turbodiesel. Im Einsatz zeigt sich das System als nur bedingt gelungen: Je nach Fahrsituation lässt sich der S4 erstaunlich viel Zeit, bevor er dann mit brachialer Power vorwärts stürmt. Über das künstlich erzeugte Auspuffgeräusch, das an einen sportlichen Benziner erinnern soll, kann man sicherlich geteilter Meinung sein – glücklicherweise lässt es sich auch sehr dezent einstellen.

Vielfältiges Motorenangebot

Das Motorenangebot des A4 besteht in der Schweiz aus drei Turbodiesel (TDI; 163 bis 231 PS) und drei Turbobenzinern (TFSI; 150 bis 245 PS) mit Front- oder Allradantrieb, je nach Variante gekoppelt an ein Schalt-, Automatik- oder Doppelkupplungs-Getriebe. Vier Varianten (35 TDI, 35 TFSI, 40 TFSI und 45 TFSI) haben ein 12-Volt-Mildhybridsystem verbaut, bei allen anderen Motorisierungen wird das System nach und nach eingeführt. Der S4 verfügt bereits ab Marktstart über das Mildhybridsystem mit 48-Volt-Bordnetz.

Auf den Markt kommt der neue A4 im Herbst, die Preise starten bei 47'100 Franken. Der S4 TDI ist ab 82'100 Franken zu haben.

Modell: Mittelklassewagen

Masse: Länge 4762 mm (S4: 4770 mm), Breite 1847 mm, Höhe 1431 mm (1433 mm), Radstand 2820 mm (2825 mm)

Kofferraum: 460 bis 1495 Liter (1435 Liter)

Motoren: Vorerst drei Benziner mit 150 PS und 245 PS sowie drei Diesel mit 163 PS bis 231 PS. S4: Diesel mit 347 PS

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 6,5 bis 8,5 Sekunden (4,9 Sekunden), Höchstgeschwindigkeit von 223 bis 250 km/h

Verbrauch (Werk): 3,8 bis 6,9 Liter auf 100 Kilometer

CO2-Ausstoss (Werk): 100 bis 157 Gramm pro Kilometer (166 Gramm)

Markteinführung: ab Herbst

Preis: ab 47’100 Franken (S4 ab 82'100.–)

Infos: www.audi.ch