Viel PR-Lärm um den 300-PS-Ateca

«Die modernste Interpretation von Sportlichkeit.» «Inbegriff von Einzigartigkeit, Eleganz und Leistung.» «Es gibt derzeit keine andere Marke, die mit Cupra vergleichbar wäre.» Wer das liest, der freut sich riesig auf seinen Testwagen, denkt an Fahrleistungen wie bei McLaren, ein Styling wie bei Ferrari und ein Datenblatt wie bei Bugatti.

Fehlanzeige: Die PR-Leute der spanischen Automarke beschreiben so das Erstlingswerk der Marke Cupra – den Cupra Ateca, also den Seat-SUV mit Sportabzeichen. Obwohl man ihn ja nicht mehr Seat nennen darf. Macht nichts, weil eigentlich ist es ja sowieso die spanische Variante des VW Tiguan. Kein Problem, denn der ist in der Schweiz Nummer 3. Wieso also heisst der Sport-Seat, nicht mehr Seat sondern

Cupra? Ganz einfach: Weil die Spanier ein neues, gehobenes Segment erreichen wollen. Also nicht mehr nur «Auto emocion» wie früher, sondern «Fahrzeuge, die aus reiner Passion entstehen». Und mehr kosten.

Sportler in «Rodium Grey» und mit kupferfarbenen Details

Nummer 1 ist also der SUV Ateca. Nicht genau das, was man sich «aus reiner Passion» vorstellt. Aber durchaus gelungen. Vor allem in der Farbe Rodium Grey und mit den kupferfarbenen Details sieht er gut aus. Ob die 300 PS aber unbedingt vier Auspuffendrohre benötigen, ist Geschmackssache, ansonsten verzichten die Spanier auf unnötiges Brimborium.

Und so fährt sich der Ateca auch. Im Alltag ein unaufgeregter Begleiter, bietet er erwartungsgemäss viel mehr Fahrspass als die zivilen

Varianten, ohne aber den Anstand zu verlieren. Das 7-Gang-DSG passt hervorragend zum 2-Liter-Turbobenziner, welcher derzeit als einzige Motorisierung angeboten wird, der Sound macht Laune ohne zu pubertieren, das Fahrwerk bleibt immer komfortabel, auch auf Schnee – im passenden «Snow»-Setting – macht er alles richtig. Und wenn nötig packt die Brembo-Bremsanlage vehement zu. Kostet aber auch 2790 Franken Aufpreis.

Fazit: Der Cupra Ateca macht sehr vieles richtig und wird in der Schweiz garantiert ein Verkaufserfolg werden. Schade nur, dass die spanischen PR-Strategen viel zu hohe Erwartungen schüren und der verarbeitete Kunststoff im Interieur dem neuen Anspruch nicht gerecht wird.

Cupra Ateca 2.0 TSI Facts & Figures

5-türiges SUV mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4376 mm, Breite: 1841 mm, Höhe: 1615 mm, Radstand: 2631 mm.

Kofferraumvolumen:

485 bis 1579 Liter.

Leergewicht:

ab 1735 kg.

Motor:

2-Liter-Turbobenziner mit 300 PS (221 kW) und 400 Nm.

Antrieb:

7-Gang Doppelkupplungsgetriebe.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 5,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 247 km/h.

Verbrauch:

7,4 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

168 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

seit November 2018.

Preis:

Ab 48'500 Franken (Testfahrzeug 58'227 Franken).

Infos:

www.cupraofficial.ch