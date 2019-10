Vorsicht, Stufe!

Stufenheckler sind out? Im Gegenteil: Wer jetzt eine schicke Limousine fährt, oder besser noch ein viertüriges Coupé, gehört zu den Trendsettern. Ein SUV hat heute jeder, Hatchbacks sind zu gewöhnlich – wer sich abheben will, der greift auf das einst so klassische Stufenheck zurück. Das wissen auch die Autobauer und bieten die in den USA und in Asien ohnehin sehr beliebten Karosserievarianten vermehrt auch wieder in unseren Gefilden an.

In der Kompaktklasse sind das vorwiegend die deutschen Hochpreishersteller: Audi hats mit dem A3 Sedan vorgemacht, Mercedes bietet mit der viertürigen A-Klasse und dem fast baugleichen CLA Coupé inzwischen zwei Modelle an – und nun doppelt BMW mit dem 2er Gran Coupé nach.

Frontgetriebener 1er ist Plattform- und Technikspender

Der Name sagt es: Es ist ein viertüriges Coupé, also mit fliessender Dachlinie und rahmenlosen Fenstern. Der Name kann aber auch irritieren: Denn nicht etwa der heckgetriebene 2er Coupé, sondern der frontgetriebene 1er ist Plattform- und Technikspender für den neuen Gran Coupé.

Dem entsprechend stammen auch das Cockpit mit digitalen Anzeigen, Head-up-Display und Gestik-Steuerung sowie die Motoren vom neuen 1er. Auch der Radstand ist identisch, doch das Gran Coupé streckt sich in der Länge um 20 Zentimeter auf 4,53 Meter. Angeboten werden zum Marktstart Ende März 2020 zwei Benziner mit 140 oder 306 PS und ein Diesel mit 190 PS, später werden weitere Varianten folgen. Die Preise beginnen bei 40‘900 Franken.