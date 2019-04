X7 – BMWs neuer Quarterback

Quarterback? Richtig, das hat doch irgendwas mit American Football zu tun. Der Quarterback ist der Spielgestalter, seine Position die prestigeträchtigste im Team, er führt die Angriffe an und ist gleichzeitig Aushängeschild seines Football-Teams. Eine Rolle, die BMWs neuem Flaggschiff X7 gut steht.

Denn erstmals bauen die Bayern einen echten 7-Sitzer, dessen dritte Sitzreihe bequem per Knopfdruck aufpoppt – ohne fummelige Kofferraumakrobatik. Das knapp 2,4 Tonnen schwere Monster-SUV, das es auch in einer 3×2-Sitze-Konfiguration gibt, überzeugt: Erstklassige Verarbeitung, alle erdenklichen Assistenzsysteme und ein ausgeklügeltes Fahrwerk – richtig das kennt man schon vom X5. Und das ist kein Zufall, denn der X7 basiert auf der neuen Architektur des X5, auch wenn er kein einziges Karrosserieteil nutzt.

Um die schiere Grösse des X7 beim Fahren zu kaschieren, haben die Ingenieure dem Wagen eine Hinterradlenkung spendiert – sie macht den X7 agiler und verhindert bei schnellen Spurwechseln auf der Autobahn, dass den Hinterbänklern schlecht wird. Die aktive Wankstabilisierung hält zudem den Aufbau im Lot und die an beiden Achsen montierte, adaptive Luftfederung ist mal wolkenweich und mal beinhart – je nachdem, wie es der Kunde gerne hätte.

Hervorragende Offroad-Eigenschaften

Zudem bietet sie maximal acht Zentimeter Verstellweg und kann so einen Kniefall zum Aussteigen vor der Oper machen, oder den Wagen im Gelände aufbocken. Denn laut BWM kommt der X7 Offroad weiter als jedes andere X-Modell. Wie alle X-Modelle der Bayern wird auch der X7 in Spartanburg (South Carolina) gebaut und ist primär für den US-Markt gedacht. Schliesslich verlangt der 5,15 Meter lange und exakt 2 Meter breite «Tom Brady der Strasse» – Brady ist Quarterback der New England Patriots und Ehemann von Gisèle Bündchen – auch genügend Freiraum.

In der Schweiz werden drei Motoren angeboten, der Benziner 40i mit 340 PS und die beiden Diesel 30d und M50d – ein Hybtid ist nicht in Sicht. Dafür lässt es sich der X7 nicht nehmen, dem Fahrer Arbeit abzunehmen: Er hält oder wechselt die Spur, sorgt für konstanten Abstand zum Vordermann und nimmt Befehle per Stimme oder Gestik entgegen. Von soviel «Komfortzone» kann Tom Brady wohl nur träumen.

BMW X7 Facts & Figures

5-türiges SUV mit 6 oder 7 Sitzen.

Masse:

Länge: 5151 mm, Breite: 2000 mm, Höhe: 1805 mm, Radstand: 3105 mm.

Kofferraumvolumen:

750 bis 2120 Liter.

Leergewicht:

ab 2395 kg.

Motor:

3-Liter-6-Zylinder mit 340 PS (250 kW) und 450 Nm.

Getriebe:

8-Gang Steptronic Automatikgetriebe.

Antrieb:

Allradantrieb.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 6,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 245 km/h.

Verbrauch:

8,7 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

198 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab April.

Preis:

Ab 109'000 Franken.

Infos:

www.bmw.ch

(Cav)